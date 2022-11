KOL: Mentalität und Einstellung entscheidet Mit starker erster Halbzeit sichert sich TSV Wolfskehlen in der Kreisoberliga verdient den Sieg gegen Messel

Kreis Groß-Gerau. Mit einem 4:3-Erfolg über den SV Hahn hat der FC Türk Gücü Rüsselsheim in der Kreisoberliga wieder den Anschluss an die Nichtabstiegsränge erreicht. Der FV Hellas Rüsselsheim festigte mit einem 5:0-Erfolg bei der Spvgg Seeheim-Jugenheim den vierten Rang.

SC Opel Rüsselsheim – SG Arheilgen 2:4 (1:1). Erneut verpasste der SC Opel den Dreier, obwohl die Mannschaft über weite Phasen der Partie die bessere Elf war. „Wir müssen nach dem 2:1 das Spiel entscheiden“, ärgerte sich Trainer Özkan Cleik. So liefen seine Spieler dreimal alleine auf den gegnerischen Torhüter Yannk Schwab zu, verpassten aber den vorentscheidenden dritten Treffer. Zudem traf Burak Yazici aus fünf Metern nur die Querlatte. Arheilgen wiederum nutzte dies mit dem schnellen Umschaltspiel gut aus.

Tore: 0:1 Siyum (10.), 1:1 Celiker (44.), 2:1 Panasia (65.), 2:2 Zeiosing (80.), 2:3 Boussarsar (90), 2:4 Nischwitz (90.+4/Handelfmeter).

TSV Wolfskehlen – TSG Messel 4:1 (4:1). Mit einer starken Vorstellung in der ersten Halbzeit verdiente sich Wolfskehlen den Sieg. „Mentalität und Einstellung meiner Spieler war heute entscheidend“, lobte TSV-Coach Dragoslav Brkovic. Zudem zeigten sich die Riedstädter in der Defensive konzentriert. Nach der Pause war Messel die bessere Elf, konnte aber den verdienten Sieg des TSV nicht mehr in Gefahr bringen.

Tore: 1:0 Hammann (8.), 2:0 L. Keim (18.), 2:1 Fabian Galisnki (28)., 3:1 und 4:1 Riesle (35., 40.).

FC Türk Gücü Rüsselsheim – SV Hahn 4:3 (3:1). Mit der bislang besten Saisonleistung verdienten sich die Rüsselsheim den dritten Saisonerfolg. Vor allem in der ersten Halbzeit waren die Gastgeber die überlegene Mannschaft und führten verdient. Auch nach der Pause war der FC Türk Gücü die bessere Mannschaft und hatte vor allem im Tempospiel einen entscheidenden Vorteil. „Man hat nicht gesehen, wer oben mitspielt und wer auf dem letzten Platz steht“, lobte Hamdi Turna, sportlicher Leiter der Rüsselsheimer.

Tore: 1:0 Coban (12./Foulelfmeter), 2:0 Penz (28.), 3:0 Eshaso (42.), 3:1 El Hasnaoui (45.+2), 3:2 Saur (60.), 4.2 Coban (67./Foulelfmeter), 4:3 El Hasnaoui (90.+3).

SG Modau – SV Olympia Biebesheim 3:1 (2:1). Nach zwei Treffern in den ersten acht Minuten ließ Modau nach, während Biebesheim besser ins Spiel fand. „Biebesheim wurde dann stärker“, gab SG-Sprecher Harald Finsterbusch zu. Nach dem Seitenwechsel sah er die Gäste dem Ausgleich sogar näher als die Hausherren dem dritten Treffer. „Wenn Biebesheim das 2:2 macht, wird es eng für uns“, gibt Finsterbusch zu.

Tore: 1:0 Bulert (3.), 2:0 Marques (8.), 2:1 Robin Frisch (37.), 3:1 Mertz (90.+1).