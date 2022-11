KOL: Hellas "noch keine geschlossene Mannschaft" Heftige Pleitenserie und schweres Programm vor der Winterpause: Wie der Kreisoberligist nun den Turnaround packen will

Dabei sind es nach der 1:7-Klatsche im Heimspiel gegen Maroc vom Mittwochabend weiter "nur" drei Punkte Vorsprung auf den möglichen ersten Abstiegsplatz für das Team von Trainer Amin Armend Mustafa. Und die verbleibenden Aufgaben in diesem Jahr haben es in sich: Am Saareck warten noch Heimspiele gegen Delkenheim (Sonntag, 15 Uhr) und Naurod, auswärts geht es zu den Aufstiegsanwärtern SG Germania und SV Erbenheim. Dazu warten die Spiele gegen Biebrich: Im Kreispokal kommt die Verbandsliga-Mannschaft nach Schierstein in der Liga die abstiegsgefährdete Zweitvertretung der 02er. Es droht das Überwintern auf einem Abstiegsplatz - "das wäre eine dramatische Situation", findet Mustafa.

Ein Rückstand bedeutet fast immer eine Niederlage