KOL: Ein Höhenflug und vier Niederlagen Schwacher Jahresabschluss für Rüsselsheimer KOL-Teams +++ Seeheim-Jugenheim trennt sich von Trainer Hegen

Kreis Groß-Gerau. Mit einem 3:3-Unentschieden gegen den bisherigen Spitzenreiter SKG Bickenbach setzte der TSV Goddelau in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau seinen Höhenflug fort und beendet 2022 auf dem 13., dem ersten Nichtabstiegsrang. Mit vier Niederlagen bei 1:21-Toren war es für die Rüsselsheimer Teams ein erschreckend schwacher Jahresabschluss, der zum Nachdenken auffordert. Bei der Spvgg. Seeheim-Jugenheim hat man sich von Trainer Patrick Hegen getrennt, sodass zunächst der sportliche Leiter Peter Polak das Traineramt übernommen hat.

TSV Goddelau – SKG Bickenbach 3:3 (3:1). Mit großem Kampf sicherte sich Aufsteiger Goddelau wie schon im Hinspiel einen Punkt gegen den Aufstiegsmitfavoriten. „Wir freuen uns über das Unentschieden“, erklärte TSV-Coach Ulrich Höllenriegel nach der Begegnung. Pech war für den Gastgeber, dass Bickenbach direkt nach der Pause (46.) der Anschlusstreffer gelang. Für den TSV sprach, dass die Elf in der Endphase den großen Druck der Gäste standhielt. Mit 16 Punkten und einem Nichtabstiegsrang nach 17 Spielen ist Höllenriegel zufrieden: „Wir haben vier Spieler des Jahrgangs 2003 im Kader und kein Spieler unserer Mannschaft hatte zuvor in der KOL gespielt.“

Tore: 1:0 Enrico Stolz (28.), 2:0 Menger (37.), 2:1 Anding (39.), 3:1 Butt (45.+4), 3:2 Spiecker (46.), 3:3 Anding (69.).

FC Hillal Rüsselsheim – SG Modau 0:9 (0:6). Schon in den ersten 45 Minuten waren die Rüsselsheimer gegen den Mitaufsteiger chancenlos. Mit vier Treffern nach 20 Minuten war die Begegnung für Modau früh entschieden. Die Gäste waren direkt im Spiel und nutzten die Fehler der Hausherren konsequent aus. Nach der Pause ließ es Modau ruhiger angehen, sodass den Gastgeber eine zweistellige Niederlage erspart blieb.

Tore: 0:1 Brinzing (5.), 0:2 Oezkaya (11.), 0:3 Adedokun (12.), 0:4 Atabraham (17./Eigentor), 0:5 Brinzing (43.)., 0:6 Oezkaya (45.), 0:7 Brinzing (65.), 0:8 Spengler (83.), 0:8 Da Silva (90.).

SKV Rot-Weiß Darmstadt II – FC Türk Gücü Rüsselsheim 5:0 (4:0). Mit einer starken Vorstellung in den ersten 45 Minuten verdienten sich die Darmstädter den Erfolg auch in dieser Deutlichkeit. Die Hausherren überzeugten vor allem spielerisch und nutzten die Lücken der Rüsselsheimer gut aus. Auch im zweiten Abschnitt waren die Darmstädter die bessere Mannschaft, obwohl die Gäste sich besser in das Spiel einbinden konnten. Tore: 1:0 Keil (28.), 2:0 Fuchs (32./Foulelfmeter), 3:0 Laufenberg (36.), 4:0 Keil (39.), 5:0 Wagner (87.).

TSG Messel – SC Opel Rüsselsheim 2:0 (1:0). Die Hausherren waren über die gesamte Spielzeit die überlegene Elf und hätten wesentlich deutlicher siegen können. „Wir hatten Chancen für einen 6:0-Sieg“, erklärte TSG-Coach Michael Motz. Die Rüsselsheimer hatten im Umschaltspiel und in der Defensive große Schwierigkeiten. Verabschiedet wurde vor der Partie der langjährige Leistungsträger Sebastian Karach, der nach Olpe in die Heimat seiner Frau umzieht.

Tore: 1:0 (43.), 2:0 (54.), bis Redaktionsschluss lagen die Torschützen leider nicht vor.

SV Hahn – TSV Wolfskehlen 5:3 (2:0). In beiden Halbzeiten waren die Hahner die überlegene Mannschaft und setzten sich verdient durch. Auch als die Gäste im zweiten Abschnitt in der Offensive präsenter wurden, bestimmten die Gastgeber weiterhin das Spielgeschehen. Manko im Spiel der Gastgeber waren einzige die Abwehrschwächen, die zu drei Gegentreffern führten. „Hahn war über 90 Minuten spielbestimmend“, lobte der sportliche Leiter Tobias Krejci.