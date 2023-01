Kötzting lässt mit Mühlbauer-Verpflichtung aufhorchen Der 26-jährige Spielertrainer des SV Arnbruck soll die Offensivabteilung der Rot-Blauen verstärken

Der 1. FC Bad Kötzting hat Christian Mühlbauer unter Vertrag genommen. Der 26-jährige Offensiv-Allrounder, der seit Sommer 2021 Spielertrainer bei seinem Heimatverein SV Arnbruck ist, will es nochmal wissen und kommende Saison wieder höherklassig angreifen. Am Roten Steg ist der abschlussstarke Linksfuß kein Unbekannter. Als Jungspund kickte Mühlbauer unmittelbar nach dem Bayernliga-Aufstieg 2014 ein halbes Jahr für die Rot-Blauen. Einen Namen machte sich der künftige Kötztinger im Trikot der SpVgg Lam, bei der Kapitän und Torjäger in Personalunion war.

FCK-Sportdirektor Marco Dellnitz zeigt sich sehr erfreut über den geglückten Transfer: "Christian hat alles, was ein Offensivkicker braucht. Durch seine Schnelligkeit, Dynamik und Dribbelstärke wird er uns mit Sicherheit enorm weiterhelfen. Wir hatten ein sehr harmonisches und ausführliches Meeting. Durch seine Trainertätigkeit ist er gereift und macht sich viele Gedanken über den Fußball. Christian ist unwahrscheinlich ehrgeizig, menschlich top und will mit dem FCK Erfolg haben. Wir sind stolz, dass wir unseren Zuschauern zur neuen Saison wieder einen regionalen Top-Spieler präsentieren können.“





Christian Mühlbauer hat sich bewusst für den Bayerwald-Traditionsverein entschieden: "Der FCK ist ein Verein mit viel Tradition und in der Umgebung einfach Kult. Die Ziele des Vereins, das Umfeld und der Mannschaftskader haben mich sofort überzeugt. Auch der aktuelle Tabellenplatz zeigt, dass in Kötzting sehr gute Arbeit auf und neben dem Platz geleistet wird. Ich gehe diesen Schritt, um an mein Leistungslimit zu gelangen, erfolgreich zu sein und um nochmal eine Entwicklung in sportlicher Hinsicht zu machen. Ich denke der FCK bietet dafür die besten Voraussetzungen. In der laufenden Saison konnte ich einige Spiele von Kötzting verfolgen. Die Qualität und Breite im Kader ist sehr gut, aber genau das macht auch den Reiz aus, sich gut einzubringen. Ich will der Mannschaft mit meinen Leistungen weiterhelfen. Das Stadion am Roten Steg war für mich schon immer etwas ganz Besonderes. Auch als Gastmannschaft ist man dort gerne aufgelaufen. Ich denke, das Stadion in Verbindung mit den Fans ist einmalig bei uns im Bayerischen Wald. Ich freue mich riesig auf diese Atmosphäre."