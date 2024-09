Knappes Unterliegen für SC Herford gegen Hövelhofer SV

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Hövelhof

Wettbewerb: Landesliga Staffel 1

Spieltag: 5

Spielbericht: Hövelhofer SV gegen SC Herford 1:0 (0:0)

Hövelhof. Die Teams von Luca D'Angelo und Tim Daseking trennen sich am Sonntag mit einem torarmen 1:0. 100 Zuschauer verfolgen das Spiel in der Waldkampfbahn.

Die erste Halbzeit sieht keine Tore und die Teams gehen unentschieden in die Pause. Sofort nach dem Beginn der zweiten Halbzeit bringt Tobias May den Gastgeber in Führung (53).

Beide Teams wechseln in der verbleibenden Spielzeit nochmal aus. Mats Bjarne Brockschnieder wird eingesetzt für Sinan Caliskan und Endrit Salihi für Aleksandr Fomushkin. Auf der Gastseite verlassen David Pabon Angarita für Aziz Cakmak und Denis Kina für Vitali Tichomirov den Platz. Auszahlen tut es sich leider nicht.

Es bleibt bei einem Tor. Der Hövelhofer SV geht zufrieden vom Feld.

Die Herforder rutschen auf Platz acht ab.

Die Aufstellungen: Hövelhofer SV - SC Herford

Hövelhofer SV: Wesley Ben Heimann (2), Paul Henkenjohann (14), Sinan Caliskan (24), Sebastian Laigle (9), Ron Balke (15), Tobias May (19), Aleksandr Fomushkin (11), Alexander Bachmann (12), Berat Turan (20), Martin Gröcker (4), Deniz Poyraz (23)

SC Herford: Denis Kina (10), Julian-Norbert Czaja (17), Deljar Omar (22), David Pabon Angarita (6), Artur Esko (21), Orkun Tosun (20), Arian Berisha (7), Nico Bartling (14), Pascal Widdecke (24), Dieudonne Chalier Ndongengaga Menie (25), Nino Vom Hofe (26)

Schiedsrichter: Nils Schladitz (Minden)

Assistent: Timo Peek

Assistent: Gunnar Schladitz



Themenseite: Landesliga Staffel 1 Westfalen

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.