Kleinfeld-WM in Mexiko naht - diese Spieler sind dabei

Zahlreiche Akteure bieten sich in den Kleinfeldligen regelmäßig an, um für die deutsche Kleinfeld-Fußball-Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen. Diese reist in wenigen Tagen zur Weltmeisterschaft nach Mexiko. Am vergangenen Wochenende gab es eine gelungene Generalprobe, als bei einem Turnier in der Sportschule Hennef Albanien (5:1) und Belgien (3:1) souverän besiegt wurden.

Nun gilt der Fokus auf das nächste große Event, das offiziell Socca World Cup genannt wird und vom 28. November bis 7. Dezember im mexikanischen Cancun stattfindet. Diese Spieler sind bislang vom deutschen Kleinfeld-Fußball-Verband präsentiert worden:

Benedict Chandra (28) - FC One Football/Icon League - 1. SC Göttingen 05/Landesliga Braunschweig

Amar Cekic (32) - No Rules/Kings League - Jahn Regensburg/Futsal Bundesliga

Ilias Anan (29) - Eintracht Spandau/Baller League - SG Wattenscheid 09/Oberliga Westfalen

Dominik Ammon (30) - DNA Athletics/Icon League - TSG Roth/Kreisliga Neumarkt/Jura West (Bayern)

Jacob Göker (25) - FC One Football/Icon League - Borussia Lindenthal/Landesliga Mittelrhein

Hischem Metidji (26) - Buzz Club/Icon League - ASV Hamburg/Landesliga Hamburg

Sven Wurm (30) - FC One Football/Icon League - SV Schönenbach/Bezirksliga Mittelrhein

Konstantin Fries (26) - FC One Football/Icon League - SC Lahr/Verbandsliga Südbaden

Es ist davon auszugehen, dass auch die Torschützen vom vergangenen Wochenende mit dabei sind. Yilmaz war mit drei Treffern der "Spieler des Turniers".

Emanuele Giardini (29) - Fokus Eagles/Icon League - SV Linx/Verbandsliga Südbaden

Halil Ibrahim Yilmaz (28) - Buzz Club/Icon League - FC Eddersheim/Hessenliga

In der Vergangenheit durften 15 Spieler für die Weltmeisterschaft nominiert werden. Es sind also noch mindestens zwei Namen offen. Als Trainerteam fungieren Malte Froehlich und Marc Müller als Duo sowie Co-Trainer Justus Lemp.

Sobald weitere Informationen zur Kleinfeld-Weltmeisterschaft (Spielplan, etc.) vorliegen, berichten wir an dieser Stelle weiter.