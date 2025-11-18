Kleinfeld-WM in Mexiko naht - diese Spieler sind dabei

Zahlreiche Akteure bieten sich in den Kleinfeldligen regelmäßig an, um für die deutsche Kleinfeld-Fußball-Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen. Diese reist in wenigen Tagen zur Weltmeisterschaft nach Mexiko. Am vergangenen Wochenende gab es eine gelungene Generalprobe, als bei einem Turnier in der Sportschule Hennef Albanien (5:1) und Belgien (3:1) souverän besiegt wurden.
Nun gilt der Fokus auf das nächste große Event, das offiziell Socca World Cup genannt wird und vom 28. November bis 7. Dezember im mexikanischen Cancun stattfindet. Diese Spieler sind bislang vom deutschen Kleinfeld-Fußball-Verband präsentiert worden:
Lukas Betz (27, Tor) - Fokus Eagles/Icon League - Delay Sports Berlin/Bezirksliga Berlin (Großfeld)
Leevi Andreß (17, Tor) - Eintracht Spandau/Baller League - FC Eintracht Northeim/Landesliga Braunschweig
Tobias Haitz (33) - Eintracht Spandau/Baller League - SV St. Jöris/Kreisliga A Aachen
Benedict Chandra (28) - FC One Football/Icon League - 1. SC Göttingen 05/Landesliga Braunschweig
Amar Cekic (32) - No Rules/Kings League - Jahn Regensburg/Futsal Bundesliga
Ilias Anan (29) - Eintracht Spandau/Baller League - SG Wattenscheid 09/Oberliga Westfalen
Dominik Ammon (30) - DNA Athletics/Icon League - TSG Roth/Kreisliga Neumarkt/Jura West (Bayern)
Jacob Göker (25) - FC One Football/Icon League - Borussia Lindenthal/Landesliga Mittelrhein
Hischem Metidji (26) - Buzz Club/Icon League - ASV Hamburg/Landesliga Hamburg
Sven Wurm (30) - FC One Football/Icon League - SV Schönenbach/Bezirksliga Mittelrhein
Konstantin Fries (26) - FC One Football/Icon League - SC Lahr/Verbandsliga Südbaden
Es ist davon auszugehen, dass auch die Torschützen vom vergangenen Wochenende mit dabei sind. Yilmaz war mit drei Treffern der "Spieler des Turniers".
Emanuele Giardini (29) - Fokus Eagles/Icon League - SV Linx/Verbandsliga Südbaden
Halil Ibrahim Yilmaz (28) - Buzz Club/Icon League - FC Eddersheim/Hessenliga
In der Vergangenheit durften 15 Spieler für die Weltmeisterschaft nominiert werden. Es sind also noch mindestens zwei Namen offen. Als Trainerteam fungieren Malte Froehlich und Marc Müller als Duo sowie Co-Trainer Justus Lemp.