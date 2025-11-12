Wattenscheid-Stürmer fliegt zur Kleinfeld-WM und verpasst Topspiel

Der 29-jährige Ilias Anan fliegt mit der deutschen Kleinfeld-Fußball-Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft nach Mexiko, die am 25. November beginnt. Dies gab der deutsche Kleinfeld-Fußball-Verband auf Social Media bekannt.

Für Anan wird es bereits das dritte große Event im Deutschland-Trikot sein, nachdem er Ende 2024 auch bei der Weltmeisterschaft im Oman sowie im vergangenen Sommer an der Europameisterschaft in Moldawien teilgenommen hat. Beide Events verliefen eher enttäuschend. Jeweils kam das Aus bereits im Achtelfinale, obwohl Anan bei der vergangenen WM sogar an der Seite von Profi Christoph Kramer auflaufen durfte.

Ab Januar wird der Offensivmann zudem für Eintracht Spandau in der Baller League aktiv sein. Im "normalen" Spielbetrieb auf dem Großfeld gehört er zum Stamm bei Oberliga-Spitzenreiter SG Wattenscheid 09. Dort wird Anan auf jeden Fall im Topspiel des 17. Spieltags gegen den ASC 09 Dortmund fehlen (Samstag, 29. November). Ob er daraufhin rechtzeitig zum Heimspiel gegen die SpVgg Erkenschwick am 7. Dezember wieder im Lande ist, wird vom deutschen WM-Abschneiden abhängen.