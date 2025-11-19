Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Julian Meusel
Kleinfeld-WM in Mexiko: Nachteulen aufgepasst - das ist der Spielplan
Vom 29. November bis zum 4. Dezember findet im mexikanischen Cancun der Socca World Cup mit 32 Nationen statt.
Sechs Stunden Zeitunterschied liegen zwischen Cancun und Deutschland, so dass die Kleinfeld-Weltmeisterschaft überwiegend etwas für Nachteulen wird. Die drei deutschen Gruppenspiele finden allesamt erst rund um Mitternacht deutscher Zeit statt.