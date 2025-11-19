 2025-11-18T09:22:12.436Z

Kleinfeld-WM in Mexiko: Nachteulen aufgepasst - das ist der Spielplan

Vom 29. November bis zum 4. Dezember findet im mexikanischen Cancun der Socca World Cup mit 32 Nationen statt.

Sechs Stunden Zeitunterschied liegen zwischen Cancun und Deutschland, so dass die Kleinfeld-Weltmeisterschaft überwiegend etwas für Nachteulen wird. Die drei deutschen Gruppenspiele finden allesamt erst rund um Mitternacht deutscher Zeit statt.

Das sind die deutschen Termine (Spielzeit 2 x 20 Minuten):

  • Deutschland - Ukraine in der Nacht von Sonntag auf Montag (30. November, 23 Uhr)
  • Deutschland - Spanien in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (3. Dezember, 1 Uhr)
  • Deutschland - Kolumbien in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (4. Dezember, 1 Uhr)

Das Achtelfinale wird am Freitag, den 5. Dezember, um 21 Uhr starten und entsprechend bis in die frühen Morgenstunden deutscher Zeit laufen (insgesamt ca. neun Stunden Spielzeit am Stück).

Der komplette Spielplan in der Übersicht (mit Ortszeit):

