Kleeblatt leiht Petkov aus Die SPVGG GREUTHER FÜRTH holt Lukas Petkov vom FC Augsburg nach Franken. Der 22-jährige Offensivmann wird bis zum Sommer ausgeliehen.

Neuzugang fürs Fürther Mittelfeld: Lukas Petkov wird vom Kleeblatt bis zum Saisonende ausgeliehen. „Lukas ist ein torgefährlicher Mittelfeldspieler, der auch weiter vorne eingesetzt werden kann. Er kam beim FCA dieses Jahr auch schon auf einige Einsätze in der Bundesliga“, so Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi. Sieben Bundesliga-Spiele stehen für den 22-Jährigen in dieser Saison zu Buche und auch im DFB-Pokal wurde Petkov eingesetzt. In der Spielzeit zuvor schoss er in 37 Spielen für den SC Verl elf Tore und bereitete fünf weitere Treffer in der dritten Liga vor.