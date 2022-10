KLB: Positivtrend bei Blau-Gelb Warum es beim Absteiger in dieser Saison wieder deutlich besser läuft +++ Bittere Punktverluste gegen Nord und Espanol

Während ganz vorne der SC Gräselberg souverän führt. Doch auch so verspürt Blau-Gelb-Abteilungsleiter Patrick Hüthwohl (37), der die Fußballschuhe inzwischen an den Nagel gehängt hat, einen Positivtrend. Woran der neue Trainer Tarik El Funte seinen Anteil habe. „Er macht das richtig gut, kommt über das Menschliche. Und das ist bei uns in einem Oldschool-Verein ohne Geld genau das Passende“, streicht Hüthwohl heraus. Mit dem 19-jährigen Lukas Kilb kam im Sommer zudem aus Kriftel ein junger Keeper hinzu. Weiterhin ist Marco Freibuchner in der jungen Mannschaft mit vielen Spielern Anfang/Mitte 20, über die Flügel kommend ein Torgarant, während Bezim Brzac (35) seine Erfahrung einbringt.

FC Nord – SV Blau-Gelb 3:3 (1:2). – Tore: Bohle, Renz, Lang / Brzac, Hassan, D. Kress.

Hellas Schierstein II – C.D. Espanol 0:8 (0:4). – Tore: Pastor (2), Jimenez (2), Rief (2), Baron, Nanko (ET).

SC Kohlheck II – VfB Westend 5:7 (3:0). – Tore: Barreira (2), Rasymas (2), Schröder / Budde (3), Abdulkadir (2), Kelemen, Allahham.

SV Wiesbaden II – SV Frauenstein II 3:0 (2:0). – Tore: Poths, Meyer, Ratberg.