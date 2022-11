KLB: Genclerbirligi top Bischofsheim geht als Tabellenführer in die Winterpause

Kreis Groß-Gerau . „Wir gehen als Tabellenführer in die Winterpause. Das ist top“, meinte Trainer Hayati Acun freudestrahlend nach dem 10:1-Kantersieg über Concordia Gernsheim II. Da er mit den B-Liga-Fußballern von Gencerbirligi Bischofsheim aus der Vorwoche noch drei Punkte kampflos wegen der Spielabsage des SV Raunheim II erhält („die wurden uns vom Klassenleiter bereits schriftlich zugesagt“), steht seine Mannschaft zum Jahresabschluss aufgrund des besseren Torverhältnisses vor den punktgleichen Sportfreunden aus Bischofsheim an der Spitze. Doch können auch die Sportfreunde als Aufsteiger mit einer Klassebilanz von 44 Punkten bei nur einer Niederlage bisher hochzufrieden sein. Am Wochenende waren sie erneut nicht zu schlagen. „Aber Trebur-Astheim hat gut mitgespielt. Das war ein Arbeitssieg“, musste Pressewart Horst Gürtel nach dem 3:0-Erfolg über die SG einräumen, wobei Spielertrainer Mustafa Koc mit dem 2:0 kurz nach der Pause für die Vorentscheidung sorgte.