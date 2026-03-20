Klares Ergebnis: Dieser Oberligist wird in die Regionalliga aufsteigen

FuPa Niederrhein hat am vergangenen Spieltag die Nutzer gefragt, welcher Klub aus der Oberliga Niederrhein aufsteigen wird - und Tabellenführer Ratingen 04/19 landet nur auf Rang drei.
Die User haben abgestimmt - und das Ergebnis fällt überraschend deutlich aus. In einer FuPa-Umfrage zur Oberliga Niederrhein mit insgesamt 290 Teilnehmern sieht die Mehrheit den VfB 03 Hilden als wahrscheinlichsten Aufsteiger in die Regionalliga West.
Mit 43,4 Prozent der Stimmen liegt Hilden klar vor der Konkurrenz und setzt sich damit deutlich vom Verfolgerfeld ab. Ausschlaggebend dürfte dabei vor allem die aktuelle Form sein: Der VfB präsentiert sich seit Wochen konstant und gehört zu den stabilsten Teams der Liga.
Hinter Hilden folgt der KFC Uerdingen mit 23,6 Prozent. Der ehemalige Regionalligist wird von vielen weiterhin als ernstzunehmender Kandidat gesehen, auch wenn die Leistungen bislang nicht immer konstant waren. Seit des 1:0-Siegs bei Sportfreunde Baumberg beträgt der Rückstand nur noch drei Punkte.
Knapp dahinter liegt Tabellenführer Ratingen 04/19, der auf 22,9 Prozent kommt. Trotz der starken Saison trauen offenbar weniger User dem Spitzenreiter den ganz großen Wurf zu - ein Zeichen dafür, wie eng und offen das Titelrennen eingeschätzt wird.
Deutlich abgeschlagen folgen die übrigen Teams wie die SpVg Schonnebeck, der TSV Meerbusch oder der SC St. Tönis 1911/20, die nur auf vereinzelte Stimmen kommen und in der öffentlichen Wahrnehmung aktuell keine zentrale Rolle im Aufstiegskampf spielen. Das liegt aber auch an den Aussagen der Klubs, die die Regionalliga West abgeschrieben oder gar nicht erst thematisiert haben.
Auch wenn eine Umfrage keine sportlichen Fakten ersetzt, zeigt sie dennoch ein klares Stimmungsbild: Die Fans sehen aktuell den VfB Hilden in der besten Ausgangsposition im Rennen um den Aufstieg in die Regionalliga West. Spannend wird auch sein, wie die "Zwerge" in kommender Zeit mit dem Abgang von Trainer Tim Schneider umgehen werden, denn der Hildener Vorstand hatte erklärt, den Vertrag mit seinem Cheftrainer nicht verlängern zu wollen.
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