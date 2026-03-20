Klares Ergebnis: Dieser Oberligist wird in die Regionalliga aufsteigen FuPa Niederrhein hat die Community befragt, welcher Oberligist in die Regionalliga West aufsteigen wird. Tabellenführer Ratingen 04/19 kommt im Stimmungsbild nur auf Rang drei. von André Nückel · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Ratingen und Hilden kämpfen um die Spitze. – Foto: IMAGO/Fotostand

FuPa Niederrhein hat am vergangenen Spieltag die Nutzer gefragt, welcher Klub aus der Oberliga Niederrhein aufsteigen wird - und Tabellenführer Ratingen 04/19 landet nur auf Rang drei.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Die User haben abgestimmt - und das Ergebnis fällt überraschend deutlich aus. In einer FuPa-Umfrage zur Oberliga Niederrhein mit insgesamt 290 Teilnehmern sieht die Mehrheit den VfB 03 Hilden als wahrscheinlichsten Aufsteiger in die Regionalliga West. Mit 43,4 Prozent der Stimmen liegt Hilden klar vor der Konkurrenz und setzt sich damit deutlich vom Verfolgerfeld ab. Ausschlaggebend dürfte dabei vor allem die aktuelle Form sein: Der VfB präsentiert sich seit Wochen konstant und gehört zu den stabilsten Teams der Liga.

Uerdingen und Ratingen folgen - Rest abgeschlagen Hinter Hilden folgt der KFC Uerdingen mit 23,6 Prozent. Der ehemalige Regionalligist wird von vielen weiterhin als ernstzunehmender Kandidat gesehen, auch wenn die Leistungen bislang nicht immer konstant waren. Seit des 1:0-Siegs bei Sportfreunde Baumberg beträgt der Rückstand nur noch drei Punkte. Knapp dahinter liegt Tabellenführer Ratingen 04/19, der auf 22,9 Prozent kommt. Trotz der starken Saison trauen offenbar weniger User dem Spitzenreiter den ganz großen Wurf zu - ein Zeichen dafür, wie eng und offen das Titelrennen eingeschätzt wird.