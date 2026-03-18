Tim Schneider äußert sich zum plötzlichen Aus beim VfB Hilden Der VfB Hilden wird den Vertrag mit Cheftrainer Tim Schneider nicht über den Sommer hinaus verlängern. Somit endet die Zeit des 44-Jährigen beim Oberligisten nach der Saison. von Tristan Benten · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Schneider wird ab dem kommenden Sommer nicht mehr Cheftrainer des VfB Hilden sein – Foto: Arno Wirths

Seit der Spielzeit 2020/21 ist Tim Schneider Übungsleiter der ersten Mannschaft beim VfB Hilden. In der aktuellen Saison steht der Trainer mit seiner Mannschaft auf dem zweiten Platz - punktgleich mit Tabellenführer Ratingen 04/19. Im Sommer werden sich die Wege des 44-Jährigen und des Oberligisten jedoch trennen, denn die Vereinsführung des VfB teilte mit, dass sie den Vertrag des jahrelangen Cheftrainers im Sommer nicht verlängern werden.

Überraschung beim VfB Beim VfB Hilden könnte es im Jahr 2026 nicht besser laufen - aus den sechs Spielen sicherte sich die Mannschaft von Chefcoach Schneider 18 Zähler und somit die bestmögliche Punkteausbeute. Dadurch spielte sich sein Team zurück in den Aufstiegskampf der Oberliga. Aktuell steht der VfB punktgleich mit Tabellenführer Ratingen 04/19 auf dem zweiten Rang. Für einen möglichen Aufstieg in die Regionalliga wird der VfB die Lizenzunterlagen einreichen. Doch auch bei einem Sprung in die höhere Klasse wird Schneider in der kommenden Spielzeit nicht mehr an der Seitenlinie Hildens agieren. Der Verein entschied sich dazu, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

"Für mich kam es nicht überraschend. Es gab am 27. Januar ein Gespräch mit der Sportlichen Leitung. Danach habe ich sechs Wochen nichts gehört, bis ich erfahren habe, dass man den Vertrag nicht verlängern möchte. Wenn du sechs Wochen nichts hörst, kannst du dir deinen Teil schon denken. Grundsätzlich ist es aber für die meisten wie auch für mich schon überraschend", sagte der Cheftrainer dem RevierSport. Enttäuschung und Dankbarkeit bei Schneider Nach sechs Jahren im Amt des Oberligisten war dies ein harter Schlag für den 44-Jährigen. Doch der Übungsleiter akzeptierte die Entscheidung der Vereinsführung und zeigte sich dankbar für die Zeit: "Mir ist wichtig zu sagen, dass ich das Ganze sportlich nehme und die Entscheidung akzeptiere. Ich bin enttäuscht, auch über die Art und Weise, aber bin den Verantwortlichen auch dankbar, dass sie mir vor sechs Jahren das Vertrauen als Trainer der zweiten Mannschaft ausgesprochen haben. Dieses Vertrauen habe ich zurückgezahlt."