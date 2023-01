Klann von Verl nach Ahlen - Kaiser von Ahlen nach Lippstadt Regionalligist RW Ahlen hat sich die gewünschte Defensivverstärkung geangelt, dagegen kehrt ein Offensivmann zum Ligarivalen SV Lippstadt 08 zurück.

Joachim Krug, Sportvorstand RW Ahlen: "Auf der defensiven Mittelfeld-Position hatten wir in der Hinrunde ja unsere Sorgen, da wir da zu offensiv besetzt waren und zu wenig Stabilität hatten. Ich glaube schon, dass er uns da weiterhelfen wird."

Dirk Brökelmann, Sportlicher Leiter SV Lippstadt 08: "Über Gerrit Kaiser brauche ich in Lippstadt sicher niemandem etwas erzählen. Der Junge brennt für den Fußball und war in den dreieinhalb Jahren bei uns immer jemand, der voran ging. Er bringt Mentalität, Einsatzwillen und mittlerweile auch einiges an Erfahrung mit. Dass wir uns als SV Lippstadt 08 in der Winterpause derartig hochkarätig verstärken können, ist nicht selbstverständlich und daher freue ich mich gleich doppelt, dass Gerrit wieder bei uns ist."