KLA Krefeld: TSV mit Statement am Freitag, was macht die Konkurrenz?

So läuft der 16. Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Der TSV begann auf fremdem Geläuf forsch und hätte dem HSV um ein Haar schon früh die Kalte Dusche beschert. Steffen Eichler verfehlte den Kasten nach Vorarbeit von Nils Heines nur hauchzart (3.). Hüls wollte sich nicht verstecken und versuchte auch immer wieder über eigenes Kombinationsspiel sich nach vorne zu arbeiten. Die besseren Chancen hatten dennoch weiterhin die Gäste. Timo Steuten zielte aus vielversprechender Position nur knapp über den Kasten (17.). Der erste Treffer lag allmählich in der Luft und danach sollten bei den Hausherren alle Dämme brechen. Zunächst nickte Steuten nach Heines-Flanke zum Führungstreffer des TSV ein (31.). Daraufhin ging es Schlag auf Schlag: Eichler erhöhte nach einem Fehler des HSV (35.) und noch vor der Pause verwandelte Kevin Kleier einen Strafstoß zur Vorentscheidung (43.). Trotz ordentlichen Auftakts war die Partie schon fast außer Reichweite für den HSV. Mit Kleiers Treffer nach einem Freistoß (47.) stellte sich schon nicht mehr die Frage nach dem Gewinner der Begegnung, sondern nur nach der Höhe des Sieges. In der Folge waren die Gäste auch spielbestimmend, beließen es doch zunächst bei der Vier-Tore-Führung. Stattdessen meldete sich der Hülser SV auch wieder in der gegnerischen Gefahrenzone. Nach einem Steckpass von Nils Christoph Oles behielt Philip Post die Nerven und läutete mit seinem Anschlusstreffer auch eine kleinere Druckphase der Hausherren ein (70.). Post scheiterte kurz darauf an Tim Schwan für seinen zweiten Torerfolg (74.). Eine echte Aufholjagd kam in der verbleibenden Zeit jedoch nicht mehr auf, vielmehr schlug Kaldenkirchen in der Schlussphase zweimal durch Lars Heines (87., 89.) zu und setzt mit dem deutlichen Sieg auch ein Zeichen an die Konkurrenz. Hülser SV – TSV Kaldenkirchen 1:6

Hülser SV: Bastian Lommel, Leon Stirken, Fabian Jansen, Lukas Schild, Kevin Czompel (62. Arved Lütz), Mike Königshausen, Jakob Dohmen, Lars Stoffelen, Tomek Geerkens (25. Philip Post), Noah Poschmann, Nils Christoph Oles (75. Matthias Dohmen) - Trainer: Dirk Ronneburg - Trainer: Marcel Fimmers - Trainer: André Wienes

TSV Kaldenkirchen: Tim Schwan, Nils Heines, Julian Pachel, Pierre Rene Esser (86. Ben Lucas Petersen), Nils Graé (75. David Kückemanns), Marc Graé, Kevin Kleier, Lars Heines, Steffen Eichler, Timo Steuten (60. Sabit Gashi), Marius Wenzel (80. Alex Kraus) - Trainer: Andre Küppers

Schiedsrichter: Moritz Behrend (Krefeld) - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Timo Steuten (31.), 0:2 Steffen Eichler (35.), 0:3 Kevin Kleier (43. Foulelfmeter), 0:4 Kevin Kleier (47.), 1:4 Philip Post (70.), 1:5 Lars Heines (87.), 1:6 Lars Heines (89.)

Im engen Gedränge des Tabellenkellers könnte in dieser Spielzeit wahrlich jeder Punkt entscheidend sein. Der klassische Befreiungsschlag war es für den KTSV also nicht, das rettende Ufer befindet sich trotzdem noch in greifbarer Nähe. In Überzahl und mit dem Momentum durch den Ausgleichstreffer im Rücken reichte es in der Schlussphase nicht, um das Spiel komplett zu drehen. Mit Argusaugen dürfte das Team um Tim Rother nun verfolgen, was die Konkurrenz am Sonntag veranstaltet. KTSV Preussen Krefeld – VfR Krefeld-Fischeln II 1:1

KTSV Preussen Krefeld: Niklas Görtz, Jan Platen, Paul Klupsch, Luis Hagel, Kubilay Kusmus (85. Alexander Schier), Stefan Ulbrich, Bilal Balci, Thore Bergmann (68. Leon Olles), Roberto Caraman, Neil Bick-Fuertes (90. Carlos Andreas), Jannis Metzer - Trainer: Marvin Kütter - Trainer: Tim Rother

VfR Krefeld-Fischeln II: Moritz Ruhnau, Leonidas Theodoros Altstaedten, Hun Brandon Danh Do, Robin Schöps, Jacob Fehling, Nick Sotiriou, Joel Köhnen, Jerome Schubbert (46. Simon Gerdts), Ilay Baris - Trainer: Sebastian Suski - Trainer: Jochen Hellmich

Schiedsrichter: Adrian Shala (Krefeld) - Zuschauer: 74

Tore: 0:1 Hun Brandon Danh Do (28.), 1:1 Jan Platen (80. Foulelfmeter)

Rot: Joel Köhnen (78./VfR Krefeld-Fischeln II/Notbremse)

Der letzte Tabellenplatz ist beinahe etwas trügerisch. Rein rechnerisch könnte Amern sogar an das rettende Ufer springen und fünf Tabellenplätze gutmachen, dort steht derzeit nämlich noch der SV Vorst mit drei Punkten Vorsprung. Der Bezirksliga-Absteiger konnte seine Horror-Serie mit einem 3:0-Erfolg gegen den TSV Boisheim unterbrechen.

Der Traum vom Durchmarsch in die Bezirksliga ist weiterhin am Leben. Die Kempener liegen mit Blick auf Platz zwei weiterhin in Lauerstellung. Doch besondere Obacht dürfte dem kommenden Gegner geboten sein, da sich Anrath in der nominellen Außenseiterrolle pudelwohl fühlte. Als einziges Team konnte man Spitzenreiter Union Nettetal II einen Punkt abzwacken (2:2), dazu kommen auch mit Punktgewinnen gegen den SC Schiefbahn (1:1) und SSV Strümp (3:2) Achtungserfolge gegen die derzeitige Top fünf. Das sind die weiteren Partien vom 16. Spieltag

Das ist der nächste Spieltag

17. Spieltag

08.12.24 VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Boisheim

08.12.24 SC Union Nettetal II - VSF Amern II

08.12.24 Thomasstadt Kempen - TSV Krefeld-Bockum II

08.12.24 SV Vorst - Hülser SV

08.12.24 TSV Kaldenkirchen - SC Viktoria 07 Anrath

08.12.24 TSV Meerbusch III - SC Niederkrüchten

08.12.24 SSV Strümp - TIV Nettetal

08.12.24 SC Rhenania Hinsbeck - KTSV Preussen Krefeld

08.12.24 SC Schiefbahn - FC Hellas Krefeld

