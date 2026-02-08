 2026-02-06T13:16:52.650Z

Allgemeines

KLA DU: Abbruch im Spitzenspiel - Jahn Hiesfeld jubelt

Das Topspiel zwischen Fatihspor Mülheim und dem SV Duissern wird in der Nachspielzeit abgebrochen. Das steht am Sonntag an.

von Marcel Eichholz · Heute, 12:15 Uhr · 0 Leser
Der TV Jahn Hiesfeld hat Bruckhausen geschlagen.
Der TV Jahn Hiesfeld hat Bruckhausen geschlagen. – Foto: Wolfgang Schwarz

KL A1 Duisburg/D/M
KL A2 Duisburg/D/M
FSV Duisburg
TSV Bruckha.
FC Taxi

Es sollte der Höhepunkt des Spieltags in der Kreisliga A Duisburg werden, doch letztlich nahm das Topspiel zwischen Fatihspor Mülheim und dem SV Duissern kein reguläres Ende. In der Nachspielzeit, die Gastgeber führten zu diesem Zeitpunkt mit 2:0, ging das Flutlicht aus - und nicht mehr an. Regelkonform brach der Unparteiische die Partie ab. Besser lief es für den TV Jahn Hiesfeld, dem ein überraschender 2:1-Erfolg gegen den TSV Bruckhausen gelang. So geht es am Sonntag weiter.

So läuft Spieltag 16 in der Gruppe 1

Gestern, 18:00 Uhr
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
Abgebrochen

Heute, 15:30 Uhr
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
TSV Heimaterde Mülheim
TSV Heimaterde MülheimHeimaterde
15:30

Heute, 15:15 Uhr
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG Süd 98/20
15:15live

Heute, 13:00 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08 II
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
13:00

Heute, 15:30 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
15:30

Heute, 15:00 Uhr
FC Taxi Duisburg
FC Taxi DuisburgFC Taxi
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
15:00

Heute, 15:00 Uhr
DSC Preußen
DSC PreußenSC Preußen
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
15:00

Heute, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz II
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

17. Spieltag
Sa., 21.02.26 18:30 Uhr Fatihspor Mülheim - TSV Heimaterde Mülheim
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Duissern - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - ETuS Bissingheim
So., 22.02.26 15:00 Uhr TuS Mündelheim - Duisburger SV 1900 II
So., 22.02.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 22.02.26 15:30 Uhr SV Heißen - SC Croatia Mülheim
So., 22.02.26 15:30 Uhr DSC Preußen - Duisburger FV 08 II
So., 22.02.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - TuSpo Saarn 1908

18. Spieltag
Fr., 27.02.26 20:00 Uhr Fatihspor Mülheim - TuSpo Saarn 1908
So., 01.03.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 01.03.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - Viktoria Buchholz II
So., 01.03.26 14:00 Uhr ETuS Bissingheim - DSC Preußen
So., 01.03.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - SV Heißen
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - TuS Mündelheim
So., 01.03.26 15:15 Uhr SC Croatia Mülheim - FC Taxi Duisburg
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Duissern - Mülheimer SV 07 II

So läuft Spieltag 16 in der Gruppe 2

Heute, 15:30 Uhr
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930Gelb Weiß HB
SV Hamborn 1890
SV Hamborn 1890Hamborn 1890
15:30

Do., 12.02.2026, 19:00 Uhr
SC Wacker Dinslaken
SC Wacker DinslakenWacker Dins.
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
19:00

Heute, 13:00 Uhr
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
DJK Vierlinden
DJK VierlindenVierlinden
1
3

Heute, 13:00 Uhr
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen II
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
13:00

Gestern, 15:30 Uhr
TV Jahn Hiesfeld
TV Jahn HiesfeldJahn Hiesf.
TSV Bruckhausen
TSV BruckhausenTSV Bruckha.
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Hagenshof
1. FC HagenshofHagenshof
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Hamborn
15:00

Heute, 15:30 Uhr
RW Selimiyespor Lohberg
RW Selimiyespor LohbergRWS Lohberg
Eintracht Walsum
Eintracht WalsumEint. Walsum
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

17. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - FSV Duisburg
So., 22.02.26 13:00 Uhr SV Heißen II - DJK Vierlinden
So., 22.02.26 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof - FC Albania Duisburg
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - SV Hamborn 1890
So., 22.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - SuS 09 Dinslaken II
So., 22.02.26 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 22.02.26 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - Eintracht Walsum

18. Spieltag
So., 01.03.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - RW Selimiyespor Lohberg
So., 01.03.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SV Heißen II
So., 01.03.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - TV Jahn Hiesfeld
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - 1. FC Hagenshof
So., 01.03.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - Sportfreunde Walsum 09
So., 01.03.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - TSV Bruckhausen
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - MTV Union Hamborn

