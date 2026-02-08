KLA DU: Abbruch im Spitzenspiel - Jahn Hiesfeld jubelt

Es sollte der Höhepunkt des Spieltags in der Kreisliga A Duisburg werden, doch letztlich nahm das Topspiel zwischen Fatihspor Mülheim und dem SV Duissern kein reguläres Ende. In der Nachspielzeit, die Gastgeber führten zu diesem Zeitpunkt mit 2:0, ging das Flutlicht aus - und nicht mehr an. Regelkonform brach der Unparteiische die Partie ab. Besser lief es für den TV Jahn Hiesfeld, dem ein überraschender 2:1-Erfolg gegen den TSV Bruckhausen gelang. So geht es am Sonntag weiter.
________________
17. Spieltag
Sa., 21.02.26 18:30 Uhr Fatihspor Mülheim - TSV Heimaterde Mülheim
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Duissern - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - ETuS Bissingheim
So., 22.02.26 15:00 Uhr TuS Mündelheim - Duisburger SV 1900 II
So., 22.02.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 22.02.26 15:30 Uhr SV Heißen - SC Croatia Mülheim
So., 22.02.26 15:30 Uhr DSC Preußen - Duisburger FV 08 II
So., 22.02.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - TuSpo Saarn 1908
18. Spieltag
Fr., 27.02.26 20:00 Uhr Fatihspor Mülheim - TuSpo Saarn 1908
So., 01.03.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 01.03.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - Viktoria Buchholz II
So., 01.03.26 14:00 Uhr ETuS Bissingheim - DSC Preußen
So., 01.03.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - SV Heißen
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - TuS Mündelheim
So., 01.03.26 15:15 Uhr SC Croatia Mülheim - FC Taxi Duisburg
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Duissern - Mülheimer SV 07 II
________________
________________
17. Spieltag
Fr., 20.02.26 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - FSV Duisburg
So., 22.02.26 13:00 Uhr SV Heißen II - DJK Vierlinden
So., 22.02.26 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof - FC Albania Duisburg
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - SV Hamborn 1890
So., 22.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - SuS 09 Dinslaken II
So., 22.02.26 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 22.02.26 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - Eintracht Walsum
18. Spieltag
So., 01.03.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - RW Selimiyespor Lohberg
So., 01.03.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SV Heißen II
So., 01.03.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - TV Jahn Hiesfeld
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - 1. FC Hagenshof
So., 01.03.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - Sportfreunde Walsum 09
So., 01.03.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - TSV Bruckhausen
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - MTV Union Hamborn
