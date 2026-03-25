KFC Uerdingen steht vor Verpflichtung dieses Stürmers

Yuta Inoue (l.) steht vor einem Wechsel zum KFC. – Foto: Ralph Görtz

Der KFC Uerdingen treibt die Personalplanungen für die neue Saison voran. Unter anderem soll die Grotenburg-Elf einen neuen Stürmer erhalten - und der wird vom Ligarivalen VfL Jüchen-Garzweiler zum Tabellendritten der Oberliga Niederrhein wechseln.

Wie die FuPa-Redaktion bereits zum Wochenstart erfahren hat, sind die Verhandlungen zwischen Yuta Inoue und dem KFC Uerdingen bereits fortgeschritten. Andere Medien haben diese Information bestätigt. Der Verein hat diesen Transfer allerdings noch nicht bekanntgegeben.

Stürmer ist in guter Form

Der Japaner ist 24 Jahre alt und hat in der laufenden Saison achtmal für die Elf von Daniel Klinger getroffen. Er hat also seinen Anteil daran, dass der VfL Jüchen-Garzweiler als bester Aufsteiger auf Rang sieben der Oberliga Niederrhein rangiert, dabei kam der Angreifer erst spät nach Jüchen und musste sich im September und Oktober erstmal akklimatisieren. Mittlerweile ist er im Team von Klinger gesetzt und traf in den vergangenen vier Spielen dreimal. Zuvor lief in der Bremen-Liga für den FC Union Bremen auf, traf dort in 38 Spielen 21-mal.