KFC Uerdingen steht vor Verpflichtung dieses Stürmers

Der KFC Uerdingen treibt die Personalplanungen für die neue Saison voran. Unter anderem soll die Grotenburg-Elf einen neuen Stürmer erhalten - und der wird vom Ligarivalen VfL Jüchen-Garzweiler zum Tabellendritten der Oberliga Niederrhein wechseln.
Wie die FuPa-Redaktion bereits zum Wochenstart erfahren hat, sind die Verhandlungen zwischen Yuta Inoue und dem KFC Uerdingen bereits fortgeschritten. Andere Medien haben diese Information bestätigt. Der Verein hat diesen Transfer allerdings noch nicht bekanntgegeben.
Der Japaner ist 24 Jahre alt und hat in der laufenden Saison achtmal für die Elf von Daniel Klinger getroffen. Er hat also seinen Anteil daran, dass der VfL Jüchen-Garzweiler als bester Aufsteiger auf Rang sieben der Oberliga Niederrhein rangiert, dabei kam der Angreifer erst spät nach Jüchen und musste sich im September und Oktober erstmal akklimatisieren. Mittlerweile ist er im Team von Klinger gesetzt und traf in den vergangenen vier Spielen dreimal. Zuvor lief in der Bremen-Liga für den FC Union Bremen auf, traf dort in 38 Spielen 21-mal.
Der KFC Uerdingen kämpft gemeinsam mit Tabellenführer Ratingen 04/19 und Verfolger VfB 03 Hilden um den Aufstieg in die Regionalliga West. Sollte der Mannschaft von Julian Stöhr, der für die kommende Saison beim KFC unter Vertrag steht, der Klassensprung gelingen, wäre es tatsächlich die direkte Rückkehr in die Regionalliga. Entscheidend werden im April die beiden direkten Duelle gegen die Rivalen, beide in der Grotenburg.
Die FuPa-Community sieht in diesem Dreikampf übrigens den VfB 03 Hilden deutlich an der Spitze - mehr dazu an dieser Stelle.
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