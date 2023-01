KFC-Uerdingen-Splitter: Andreas Galland nicht mehr im Verwaltungsrat Test bei Fortuna Köln am Freitag.

Beim KFC Uerdingen ist am Donnerstagabend eine Ära zu Ende gegangen. Andreas Galland stellte sich auf der ordentlichen Mitgliederversammlung im Mercure Parkhotel Krefelder Hof nicht mehr für ein Amt zur Verfügung. Der 56 Jahre alte Wirtschaftsförderer und Amtsleiter der Stadt Neuss gehörte im Jahr 2007 dem damals gebildeten Notvorstand an und seit 2008 dem Verwaltungsrat, dessen Vorsitz er 2010 übernahm, zunächst kommissarisch, schließlich dauerhaft.

Der Vorsitzende Damien Raths bedankte sich beim Verwaltungsrat. „Die Mitglieder haben uns immer unterstützt und geholfen“, sagte Raths. „Ich hoffe, dass die Zusammenarbeit mit dem neuen Verwaltungsrat genauso gut funktioniert, wie dies in den eineinhalb zurückliegenden Jahren mit dem alten war.“

KFC am Freitag zu Gast bei Fortuna Köln

Inzwischen ist es längst nicht mehr selbstverständlich, dass Zuschauer bei Testspielen willkommen sind. Aber am Freitag ist es der Fall, wenn Fortuna Köln um 14 Uhr den KFC Uerdingen im Jean-Löring-Sportpark, einen Steinwurf vom Südstadion entfernt, empfängt. Für beide Mannschaften steht am 4. Februar das erste Meisterschaftsspiel an: der Regionalligist empfängt dann Wattenscheid 09, der Oberligist den SV Sonsbeck.