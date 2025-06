KFC Uerdingen: Fünf Zugänge und diese vier Testspieler

Kingsley Marcinek spielte schon für TVD Velbert, VfB Homberg und zuletzt für Türkspor Dortmund in der Regionalliga. Der 23-jährige Verteidiger bringt außerdem 500.000 Follower auf TikTok mit, doch Stöhr schätzt die Qualitäten auf dem Platz: „Kingsley bringt viel Erfahrung auf Regionalliganiveau mit, er ist sehr gut ausgebildet und wird uns auf der Position des Außenverteidigers enorm verstärken.“

Talent aus Siegburg, Casting-Spieler aus Düren

Auch am Mittelrhein werden die geplanten Verantwortlichen des KFC Uerdingen fündig: Mittelfeldspieler Noah Tomson, ausgebildet beim Bonner SC, überragte beim Siegburger SV mit neun Toren und sieben Vorlagen in 28-Partien in der Mittelrheinliga. Der 20-Jährige ist ein Juwel, vermutet Stöhr: "Noah hat uns im Training überzeugt, er hat eine gute Dynamik, einen sehr guten ersten Kontakt und Zug zum Tor. Er wird sich in der nächsten Saison noch weiterentwickeln, weil er große Potenzial hat." Gleiches sagt der Ex-Coach des ETB Schwarz-Weiß Essen über Malcom Scheibner (20): „Malcom ist ein Rechtsverteidiger mit unheimlich viel Offensivdrang, der weiß, wie man sein Tempo auf dieser Position einsetzen muss. Er ist Regionalliga-erfahren und hat viel Potenzial." Ausgebildet in Deutz und bei Borussia Mönchengladbach ging es für Scheibner zunächst zum SV Babelsberg in die Regionalliga Nordost, ehe er sich im berüchtigten Casting des 1. FC Düren für die verbliebenen fünf Regionalliga-Partien einen Platz im Kader sicherte.

Zwei Meerbuscher wollen sich empfehlen

Damit aber noch nicht genug: Die "Freunde und Förderer" des KFC Uerdingen teilen außerdem mit, dass in der Vorbereitung diese vier Spieler versuchen werden, einen Platz im Kader zu ergattern: Seongsun You (TuS Bövinghausen, ehemals SV Straelen), Derick Gyamfi (TSV Meerbusch U19), Venhar Ismailji (TSV Meerbusch, ehemals Fortuna Düsseldorf U23) und Max Dimitrevski (ein in Düsseldorf geborener Mazedonier). Bei der Beurteilung wird auch Cedric Nawrocki als neuer Videoanalyst helfen.