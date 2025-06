Die „FuF“ des KFC Uerdingen ringen weiter um ihre Legitimation

Entsprechend schwierig gestaltet sich das Unterfangen für die FuF-Protagonisten, die Neuaufstellung des KFC effektiv und nachhaltig umzusetzen. Eine eigentlich für den 16. Juni geplante Versammlung wurde per Gerichtsbeschluss wieder kassiert, musste abgesagt werden. Ärgerlich für FuF, denn an diesem Abend hätten sie den Mitgliedern gerne ihr Konzept erläutert und auch die Sponsoren vorgestellt. „Wir waren dabei, eine Präsentation zu bauen“, sagte FuF-Sprecher Manuel Kölker dem „Reviersport“.

Denn im Gegensatz zum aktuellen Vorstand hüllten sich die Freunde und Förderer bislang in Schweigen, wenn es um ihre Geldquellen ging. „Wir würden dies als erstes gerne unseren Mitgliedern vorstellen, denn bei ihnen fängt für uns Transparenz an. Daher ist es auch unser Bestreben, eine Mitgliederversammlung einzuberufen. Zum einen, um Zeit zu haben, unser Konzept noch einmal vorzustellen, zum anderen, um legitimiert zu werden. Es gibt keinen Grund, dass sich jemand Sorgen machen muss. Das werden wir aufzeigen“, erläuterte derweil Norbert Philipp, der im FuF-Team als Vorstandsvorsitzender vorgesehen ist, dem „Reviersport“.

Dauerkarten-Verkauf soll kommende Woche starten

Entsprechend zügig muss sich in dieser Sache nun aber auch etwas tun. Denn ewig hat die Initiative auch nicht Zeit. Zweifel an der Rechtmäßigkeit ihres Wirkens können sich die „Freunde und Förderer“ nicht erlauben. Das weiß auch Philipp: „Es gibt Mitgliederrechte, die kann man vor Gericht einfordern. Meines Wissens ist das auch passiert. Da wird in Kürze mit einer Entscheidung zu rechnen sein. Denn es kann ja so nicht weitergehen, dass der Verein in Richtung Mitglieder völlig handlungsunfähig ist.“

Die neu zusammengestellte Mannschaft wird all das wohl erst einmal nur sekundär interessieren. Sie wird sich sowieso erst einmal komplett finden müssen, um eine eigene Chemie zu entwickeln. Wenn das bis zum Saisonbeginn funktioniert, ist ein erster wichtiger Schritt schon einmal getan. Und dann dürften vermutlich auch die Fans wieder in die Grotenburg kommen. Zwar nicht so zahlreich wie in der abgelaufenen Regionalliga-Saison – aber die FuF planen offenbar mit einem Schnitt von 1.800 Fans.