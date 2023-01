KFC Uerdingen: Dmitry Voronov ist mit der Entwicklung zufrieden Dmitry Voronov, der Jugendleiter des KFC Uerdingen, zieht eine positive Zwischenbilanz. Sportlich sei der KFC-Nachwuchs jetzt in der Spur, aber vor allem die Zusammenarbeit mit dem SC Bayer 05 sei hervorragend.

Die A-Junioren sind in der Niederrheinliga schwach gestartet, haben sich aber inzwischen auf den achten Platz vorgearbeitet, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt und das Minimalziel ist. „Wir hatten einen schlechten Start, mussten durch die Qualifikation und hatten sehr viele Verletzte“, erklärt Voronov. Die B-Junioren, die sich nicht für die Niederrheinliga qualifizieren konnten, streben natürlich den sofortigen Wiederaufstieg an. „Das ist unser Ziel, das wissen auch alle und die Jungs tun auch alles dafür, dass wir das Ziel erreichen.“

Während es auch in den zurückliegenden Jahren eine B2 (U16) gab, wurde die A2 (U18) neu gegründet. Sie ist Tabellenführer und soll in der kommenden Saison in der Leistungsklasse spielen. „Das ist ein guter Unterbau und für uns wichtig. So haben wir die Chance, einige Spieler aufzufangen, die nicht sofort den Sprung in die U19 schaffen“, erläutert der Jugendleiter. Die U16 wurde aufgrund des Abstiegs der U17 ebenfalls eine Klasse tiefer eingruppiert und ist derzeit im Mittelfeld platziert, weil einige Spieler das Team verlassen haben, die nicht so tief spielen wollten. „Die Mannschaft befindet sich in einem Aufbaujahr, ist aber auf einem guten Weg.“