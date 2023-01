Der KFC Uerdingen hat auch das zweite Vorbereitungsspiel verloren. – Foto: Ralph Görtz

KFC Uerdingen: 1:4-Niederlage bei Alemannia Aachen Younes Mouadden bringt den KFC Uerdingen im Testspiel gegen Regionalligist Alemannia Aachen in Führung, am Ende gab es aber eine klare Niederlage. Warum diese Niederlage aber trotzdem Mut macht und was in dem Testspiel wirklich störte.rn

Die gute Nachricht zuerst: Der KFC Uerdingen präsentierte sich im Testspiel bei Alemannia Aachen stark verbessert und unterlag dem Regionalligisten erst in der Schlussphase mit 1:4 (0:0). Allerdings gab es einen Wermutstropfen, denn nach eine Stunde schied Kapitän Leonel Kadiata verletzt aus. Die Begegnung hatte ursprüngliche in Oppum ausgetragen werden sollen, doch wurde sie aufgrund der Platzverhältnisse nach Aachen auf einen Nebenplatz am Tivoli verlegt.

Seit Montag sind die Uerdinger mit komplettem Kader Training und was sie in Aachen zeigten, war überaus erfreulich. Der Oberligist setzte die klassenhöhere Alemannen durch frühes Anlaufen unter Druck und war vor der Pause durchaus gleichwertig. Die Dreierkette mit Babacar M’Bengue, Leonel Kadiata und Sander Rau stand sicher, so dass die Gastgeber kaum eine Chance hatten. Nach dem Wechsel belohnten sich die Blau-Roten für ihren couragierten Auftritt. Younes Mouadden schlenzte den Ball mit Auge und Gefühl ins lange Toreck. Erst nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Kadiata und einen Vierer-Wechsel kam Aachen zu einem Doppelschlag. Das trübte zwar das Ergebnis, nicht aber insgesamt die Leistung. Am Ende fiel das Ergebnis um mindestens zwei Tore zu hoch aus.