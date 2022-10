Kellerduell in Goldenstedt

Am Sonntag werden fünf Spiele mit Vechteraner Beteiligung ausgetragen. Am Freitagabend kam es in Vechta zum Spitzenduell zwischen den Sportfreunden und dem Spitzenreiter, dem SV Thüle. Es wurde in einem sehr schönen Spiel 1:1. Nach frühem 0:1-Rückstand glich Simon Cocco aus. Die Gäste erhielten in der 80. Minute eine gelb-rote Karte. Die Vechteraner bleiben weiter Tabellenvierte.

TuS Frisia Goldenstedt- SV Schwarz-Weiβ Osterfeine

In Goldenstedt steht ein echtes Kellerduel auf dem Programm und daher ist es ein sehr wichtiges Spiel. Die Mannschaft die gewinnt rückt ins breite Mittelfeld auf und wer verliert, fällt weiter zurück. Die Goldensteder haben vorherige Woche gegen den SV Thüle gut gespielt und die Osterfeiner verloren seit drei Wochen in Folge nicht. ,,Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Jetzt müssen wir da sein und liefern. Was nützt es uns, wenn und der Gegner nach den Spielen immer sagt, warum wir da unten stehen, obwohl wir so einen guten Fußball spielen. Wir haben nichts davon in Schönheit zu sterben, wir müssen auch mal dreckig gewinnen. Ich denke, das weiß auch jeder und die Jungs sind bereit alles rauszuhauen“, ist der Meinung des Goldenstedter Trainer Jörg Peuker.

SV Molbergen - SV Blau-Weiβ Lüsche

Es ist fast einen Monat her, dass die Lüscher zum letzten Mal punkteten: Gegen den SV Petersdorf wurde unentschieden gespielt. In Molbergen gibt es Chancen, weil die Haushereren mal gut und mal weniger gut abschneiden. Der erste Sieg der Blau-Weißen ist natürlich das Ziel. Rainer Wiemann, der Co-Trainer der Gäste: ,,Nach einer guten Trainingswoche werden wir versuchen unseren ersten dreier einzufahren. Wir haben uns nach den verletzten der vergangenen Wochen mit Andreas Pulsfort und Tobi Ruhe mit zwei Spielern aus der Zweiten verstärkt. Ich erwarte ein Kampfbetontest Spiel wo der Sieger der weniger Fehler macht die Nase vorn hat.‘

SV Amasya Spor Lohne - BV Garrel

Auf Amasya Spor wartet ein sehr starker Gegner. Die Garreler sind in sehr guter Verfassung und haben vorherige Woche gegen die SFN Vechta gewonnen. Das polnische Angriffsduo der Cloppenburger Mannschaft ist lebensgefährlich und es gibt eine starke Abwehr. Co-Spielertrainer Schorsch Hackmann ist also auf der Hut. ,,Leider ist unsere Siegesserie der letzten englischen Woche gerissen. Wir versuchen jetzt wieder eine neue Siegesserie zu starten. Wir wissen natürlich, dass mit Garrel ein absoluter Meisterschaftskandidat zu uns ins Stadion kommt. Amasya Spor wird trotzdem alles daran setzen und alles in die Waagschale werfen um die drei Punkte in Lohne zu behalten“, so Hackmann.