Keller-Samstag: Nur noch wenig Hoffnung für Hankofen

Können die Dorfbuam noch einmal aufstehen? – Foto: Charly Becherer

Der SpVgg Hankofen-Hailing bleibt nur noch übrig, auf ein Wunder zu hoffen. Die Dorfbuam verloren am 31. Spieltag das Ostbayern-Derby gegen Vilzing - und haben nun sieben Punkte Rückstand auf die Relegationsplätze. Auf einem dieser Ränge steht Schwaben Augsburg, das es am Samstagnachmittag mit der Niederlage gegen Ansbach verpasste, für noch klarere Verhältnisse zu sorgen. Zudem feierte Eichstätt einen 2:0-Heimerfolg gegen Illertissen...

Trotz zweimaliger Führung schafften es die Niederbayern gegen die Oberpfälzer nicht, zumindest einen Punkt zu ergattern. Als Torschützen traten Ante Banden und Lukas Käufl (für Hankofen) sowie Nik Leipold, Felix Weber und Simon Sedlaczek (für Vilzing) in Erscheinung. Hier geht's zum ausführlichen Nachbericht dieser Begegnung (einfach klicken)

Wenn es noch einmal einen Beweis dafür gebraucht hat, dass Aufsteiger Eichstätt eine überragende Saison spielt, dann ist es diese siegreiche Partie. Der VfB gewann mit 2:0 gegen Illertissen, das nicht irgendwer ist in der Regionalliga Bayern, sondern eine langjährige Spitzenmannschaft in der Champions League der Amateure. Dominik Wolfsteiner (30.) und Pascal Schittler (77.) erzielten jeweils Mitte der beiden Halbzeiten die Tore des Tages. Eichstätt ist somit Fünfter, einen Platz davor: Illertissen.