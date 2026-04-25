2:3-Derbypleite, das war`s wohl für Hankofen: Der Abstieg rückt näher Samstag - 31. Spieltag: Die SpVgg kann nicht von einer zweimaligen Führung profitieren +++ Jetzt hilft nur noch ein Wunder von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Charly Becherer

Ein Heimsieg hätte her müssen, um die Chancen am Leben zu erhalten. Doch die SpVgg Hankofen-Hailing verlor am Samstagnachmittag vor 755 Zuschauern das Ostbayernderby mit 2:3 gegen die DJK Vilzing. Die "Dorfbuam" müssten jetzt in den verbleibenden drei Saisonspielen satte sieben Zähler aufholen, um zumindest noch in die Relegation zu rutschen. Die Beck-Elf müsste in Aubstadt, zuhause gegen Illertissen und dann abschließend beim 1. FC Nürnberg II gewinnen, gleichzeitig dürfte die Konkurrenz keinen Zähler mehr holen. Ein äußerst unwahrscheinliches Szenario...

Viel wahrscheinlicher ist, dass Hankofen nach zwei Jahren in der Regionalliga wieder den Gang in die Bayernliga antreten muss.



Hankofens Sturmtank Andreas Wagner kauerte nach Schlusspfiff wie ein Häufchen Elend im Mittelkreis. Auch der 30-Jährige weiß: Nach sechs Jahren in Hankofen wird er sich nicht mit einem Happy End verabschieden können... Analog dazu herrschte ebenso auf der Tribüne Ernüchterung. Der Tenor: Es reicht einfach nicht ganz.



Hankofen erwischte einen Traumstart, weil Vilzing in den ersten Minuten gedanklich noch nicht richtig auf dem Platz war. Keine 120 Sekunden waren absolviert, da nutzte Ante Banden ein Missverständnis in der Vilzinger Hintermannschaft und schob zum 1:0 ein (2.). Das erste Saisontor des 19-jährigen Winterneuzugangs! Bitter allerdings: Nur zehn Minuten später mussten Banden verletzungsbedingt vom Feld, für ihn kam Daniel Ertel ins Spiel. Die Hausherren blieben immer wieder nach Balleroberungen und Tempogegenstößen gefährlich. Vilzing brauchte lange, um auf Betriebstemperatur zu kommen und fand erst gegen Ende der ersten Hälfte besser Spiel. In der Nachspielzeit ging es über die linke Seite nochmal Richtung Hankofener Strafraum. Nik Leipold zog parallel zur Strafraumgrenze nach innen, düpierte die Abwehr der Hausherren und schweißte den Ball unhaltbar halbhoch ins linke Eck (45.+1) - stark gemacht von Vilzings Nr. 10! Mit 1:1 ging`s dann auch in die Kabinen.

Den besseren Start rein in Abschnitt zwei erwischte wieder die SpVgg. Nach einem Freistoß von Lenny Stockinger war Simon Pichlmeier am langen Pfosten völlig blank, doch auch kurzer Distanz legte er das Leder am Pfosten vorbei. Freilich, der war aus der Luft nicht leicht zu nehmen, aber den müsste er dann zumindest aufs Tor bringen (49.). Zehn Zeigerumdrehungen später belohnten sich die Hausherren aber dann doch mit der erneuten Führung: Nach einer Stockinger-Ecke fiel der Ball Lukas Käufl am Elfmeterpunkt vor die Flinte. Der gebürtige Bogener machte das dann ganz stark und traf volley aus der Drehung zum 2:1 (59.). Doch lang erfreuen konnten sich die Gastgeber nicht an der Führung. In der 71. Minute zirkelte Simon Sedlaczek einen Freistoß von der rechten Strafraumkante Richtung langes Eck, wahrscheinlich war Felix Weber noch mit den Haarspitzen dran und die Kugel schlug hinten im langen Eck zum 2:2 ein. Hankofen musste nun volles Risiko gehen, auch ein Punkt war zu wenig. Und das nutzte Vilzing gnadenlos aus: Nach einem mustergültigen Konter gegen weit aufgerückte Hausherren bedient Nik Leipold den völlig freistehenden Simon Sedlaczek halblinks im Strafraum und Letzterer schob den Ball eiskalt zum 2:3 unten rechts rein (79.). Das war`s, der dritte Treffer zog Hankofen den Stecker - auf und neben dem Platz!

Die Trainerstimmen Thorsten Kirschbaum (DJK Vilzing)

"Wir wussten, dass uns ein heißer Tanz erwarten würde. Wie wir gestartet sind in die Partie, das war einfach zu wenig, wir waren schläfrig. Nach der Pause waren wir schon die spielbestimmende Mannschaft. Ich zolle meiner Mannschaft Respekt, dass wir in so einem brisantem Spiel zurückgekommen. sind. Am Ende geht unser Sieg schon in Ordnung."