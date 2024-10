Kelheim-Pleite: Schmerzhafter Start in Ergoldsbachs Woche der Wahrheit

Ludwig Hirsch (Sportlicher Leiter, Ergoldsbach): "Es wäre sicherlich verdient gewesen, wenn wir mit einer Führung in die Pause gegangen wären. Kelheim hatte zwar etwas mehr Ballbesitz, richtig gefährlich wurde es aber kaum. Wohingegen wir bei zwei 1-gegen-1-Situationen am Gästekeeper scheiterten. Nach Wiederanpfiff wurden wir gleich nach drei Minuten kalt erwischt und die Gäste konnten auch kurz darauf eine weitere Unachtsamkeit nutzen. Möglichkeiten waren auf unserer Seite vorhanden, wir scheiterten aber entweder am Keeper, am Pfosten oder am eigenen Unvermögen. Der Anschlusstreffer gelang uns zwar, aber Kelheim konnte kurz vor Schluss die Partie für sich entscheiden."

Jürgen Schmid (Trainer, Kelheim): "Es war das erwartet schwere Spiel auf dem Trainingsplatz auf schwierigem Untergrund. In der 1. Halbzeit wollten wir über die spielerische Komponente ins Spiel kommen, was uns eigentlich liegt. Aber das war auf diesem Geläuf fast nicht möglich. Wir haben zwei Konter zugelassen - unser Keeper hat aber hervorragend reagiert. Selber waren wir offensiv nicht wirklich gefährlich. In der Pause haben wir uns aber noch einmal auf unsere Tugenden besonnen - und das 1:0 fiel nach Wiederanpfiff sehr schnell. Wir konnten das zweite Tor nachlegen, haben aber leider noch den Anschlusstreffer kassiert. Ergoldsbach hat mit vielen langen Bällen agiert - und einen haben wir eben mal nicht richtig verteidigt. Mit dem 3:1 haben wir dann aber endgültig den Deckel drauf gemacht. In Summe geht das Ergebnis auch in Ordnung."