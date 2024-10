Der TSV Ergoldsbach braucht in den kommenden beiden Heimbegegnungen Punkte – Foto: Charly Becherer

Woche der Wahrheit für Ergoldsbach Das Bezirksliga-Schlusslicht steht vor zwei richtungsweisenden Heimspielen +++ Heute Abend kommt der ATSV Kelheim

Nach den Abgängen der beiden Top-Spieler Martin Stoller und Thomas Huf war schon im Vorfeld klar, dass es der TSV Ergoldsbach in der Bezirksliga West sehr schwer bekommen wird, zumal sich dann in Saison-Anfangsphase auch noch Mittelfeld-Antreiber Valentin Veitl zum wiederholten Male schwer am Knie verletzte. Dennoch schlägt sich die neuformierte Truppe von Coach Johannes Viehbeck bislang wacker, auch wenn man aktuell das Tabellenende ziert. Obermaier, Mayer & Co. stehen nun vor einer extrem richtungsweisenden Woche, in der zwei Heimspiele auf dem Programm stehen. Heute Abend (Anstoß 19 Uhr) kommt der ATSV Kelheim an die Badstraße, am Sonntag dann der ebenfalls im unteren Tabellendrittel festhängende TV Aiglsbach.

Nach dem famosen Auswärtssieg beim amtierenden Vizemeister FC Ergolding enttäuschten die Goldbachtaler am vergangenen Samstag beim FSV Landau und zogen nach einer ganz schwachen ersten Hälfte mit 1:3 den Kürzeren. "Das war ein weiterer Nackenschlag. Das war eine desolate Leistung in der ersten Hälfte, eine unserer schwächsten Saisonleistungen überhaupt. Auch wenn wir dann nah dran waren, hat Landau verdient gewonnen. Eine solche Fehlpassquote und Chancenverschwendung kann man sich gegen eine solche Mannschaft einfach nicht leisten“, lautete das Fazit von Trainer Johannes Viehbeck, der nun auch noch den Ausfall von Kapitän und Abwehrchef Markus Diewald zu kompensieren hat. Um die Chance auf den Ligaverbleib zu wahren, muss aus den beiden anstehenden Heimpartien Zählbares herausspringen.







"Wir treffen auf eine junge Kelheimer Mannschaft, die einen technisch guten und taktisch disziplinierten Fußball und bisher eine sehr gute Runde spielt. Für uns ist die Situation klar, wir sind im Endspurt vor der Winterpause und brauchen Punkte, um Anschluss halten zu können. Da spielt es keine Rolle, wie der Gegner heißt, wie er aktuell in Form ist oder wo er in der Tabelle steht. Wir können gegen jede Mannschaft bestehen und punkten, dafür wollen und werden wir alles investieren. Das Spiel muss leider auf unserem Trainingsplatz stattfinden, was es sicherlich für beide Mannschaften nicht erleichtert. Beide Vereine hätten sich eine andere Ansetzung gewünscht", sagt Ergoldsbachs Abteilungsleiter Ludwig Hirsch, der den zusätzlichen Ausfall von Alexander Santander Munoz vermeldet.







Mi., 23.10.2024, 19:00 Uhr TSV Ergoldsbach Ergoldsbach ATSV 1871 Kelheim ATSV Kelheim 1 3