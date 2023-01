Keitel für Keitel Kreisliga Sinsheim +++ Sohn Julian beerbt Vater Mike ab Sommer bei der SG Waibstadt

"Als wir mit unserem Spielausschuss-Team zusammensaßen haben wir uns erst einmal gefragt, wer von uns überhaupt schon einmal einen Trainer suchen musste", sagt SG-Vorsitzender Markus Stumpf. Marco Schäfer, Christoph Hack und Stumpf konnten nur lächelnd den Kopf schütteln. Wer will es ihnen verdenken, schließlich coacht Mike Keitel die Waibstadter bereits in der dreizehnten Saison. Einzig Faruk Alemdar hat eine gewisse Erfahrung im Trainersuchen aus seiner Zeit bei Türk Gücü Sinsheim.

Trotz der ungewohnten Situation hatten sich die Verantwortlichen recht schnell auf ihren Wunschkandidaten festgelegt. Stumpf erläutert: "Es standen ein paar Namen auf dem Zettel, wir waren uns aber aufgrund der Gegebenheiten sicher, dass Julian die beste Lösung ist."

Der neue ist ein alter Bekannter. Von 2013 bis 2018 entwickelte sich der 29-jährige vom Jungspund im schwarz-weißen Trikot zum gestandenen Kreisliga-Torjäger. 97 Tore erzielte er in jenen fünf Jahren für die erste Mannschaft in der höchsten Sinsheimer Spielklasse. Neben der Vizemeisterschaft hatte er bei den Pokalsiegen 2016 und ´18 sowie der Kreisliga-Vizemeisterschaft 2017 großen Anteil am Erfolg. Das 100-Tore-Jubiläum steht unmittelbar bevor, vielleicht gelingt im das sogar in der Landesliga. Dafür müsste die Elf seines Vaters den derzeitigen ersten Tabellenplatz bis zum Saisonende behalten und schon wäre die SG Landesligist.

Das liegt allerdings weit in der Zukunft und kann von Julian Keitel ohnehin nicht beeinflusst werden. Der Goalgetter, der kurz dem Abschluss der Trainer-B-Lizenz ist, verlässt nach der Spielzeit 2022/23 und somit nach dann anderthalb Jahren seinen Heimatverein SV Ehrstädt. Dort ist er aktuell noch mit seinem Bruder Daniel, der in Ehrstädt bleiben wird, in einem Trainerduo aktiv.