Kein Grund sich auszuruhen Regionalliga Südwest +++ Der FCA Walldorf hat viel vor in der Rückrunde

Eine derart angenehme Ausgangsposition hatte der FC-Astoria Walldorf in den vergangenen Jahren selten vor Beginn der zweiten Halbserie. Zehn Punkte beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge und im badischen Pokal ist vor dem Halbfinale gegen den Verbandsligisten FC Zuzenhausen am 14. März die Chance sehr groß, nach sieben Jahren mal wieder in den DFB-Pokal einzuziehen.