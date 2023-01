Kapitän Leonel Kadiata fehlt dem KFC mehrere Wochen Trainer Björn Joppe muss jetzt nach einer passenden Lösung suchen, denn eine erneute Schwächeperiode kann sich das Team nicht leisten.

Es sah nicht gut aus und hörte sich auch nicht gut an, als Leonel Kadiata in der 59. Minute im Testspiel bei Alemannia Aachen (1:4) zu Boden ging. Der Kapitän des KFC Uerdingen schrie laut auf und der Physiotherapeut eilte sofort herbei. Nach zwei Minuten stand der Abwehr-Chef zwar wieder auf den Beinen, doch humpelte er vom Feld. „Wir hoffen, dass der Knöchel nicht dick wird und dass es keine Bänderverletzung ist“, sagte Trainer Björn Joppe.

Während Kadiatas Ausfall hatte der damalige Trainer Alexander Voigt einiges ausprobiert, um die Abwehr zu stabilisieren. Der Coach hatte gegen TVD Velbert (1:4) Kai Evers in der Abwehrzentrale aufgeboten, bei den Sportfreunden Baumberg (3:1) Kevin Weggen, gegen Union Nettetal (2:3) Phil Zimmermann und beim SC St. Tönis (2:2) Maximilian Funk. Keine der vermeintlichen Lösungen war überzeugend und brachte die erhoffte Alternative.

Und nun? Wie wird der neue Trainer Björn Joppe auf den Ausfall von Leonel Kadiata reagieren? Unabhängig davon hatte er bereits in den ersten Testspielen eine taktische Änderung vorgenommen und in der Abwehr eine Dreierkette aufgeboten. Die stand mit Sander Rau, Kadiata und Babacar M’Bengue in Aachen zum Beispiel eine Stunde lang sehr gut. Evers kann die Rolle von Kadiata nicht übernehmen, Zimmermann laboriert an einem Kreuzbandriss und kommt daher nicht in Frage. Blieben Funk und Weggen – vielleicht aber auch eine ganz andere Lösung?

Nach dem Testspiel bei Fortuna Köln (0:6) sagte Björn Joppe: „Vielleicht müssen wir den einen oder anderen auf einer anderen Position einsetzen, weil er die angestammte Position nicht versteht.“ Das klingt doch spannend.