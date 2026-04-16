 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Kampf um die Tabellenspitze: Rheinland empfängt DSV 1900

In der Bezirksliga, Gruppe 5, geht es mit drei Spielen am Freitagabend los. Der Höhepunkt folgt am Sonntag mit dem Spitzenspiel zwischen Rheinland Hamborn und dem Duisburger SV 1900

von Marcel Eichholz · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Rheinland Hamborn will Tabellenplatz eins verteidigen.
Rheinland Hamborn will Tabellenplatz eins verteidigen. – Foto: Burak Annac

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Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Mit drei Partien startet die Bezirksliga, Gruppe 5, am Freitagabend in den Spieltag. Während der Mülheimer SV 07 den SuS 09 Dinslaken empfängt, trifft der SC 1920 Oberhausen auf den 1. FC Styrum und Rhenania Hamborn kämpft gegen Schwarz-Weiß Alstaden um Punkte für den Klassenerhalt. Zum absoluten Topspiel kommt es am Sonntag. Spitzenreiter Rheinland Hamborn empfängt Verfolger Duisburger SV 1900.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

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Drei Partien am Freitagabend

Morgen, 19:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
19:30

Morgen, 20:00 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-StyrumMH-Styrum
20:00

Morgen, 20:00 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
20:00live

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
15:30live

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:30live

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:00

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
SpVgg Meiderich 06/95
SpVgg Meiderich 06/95SpVgg 06/95
15:30

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
15:30live

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:30

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Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag
So., 26.04.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - Rheinland Hamborn
So., 26.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Genc Osman Duisburg
So., 26.04.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SV Rhenania Hamborn
So., 26.04.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SuS 21 Oberhausen
So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - GSG Duisburg
So., 26.04.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - SC 1920 Oberhausen
So., 26.04.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Mülheimer SV 07
So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Duisburger FV 08
So., 26.04.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - TuS Asterlagen

30. Spieltag
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - 1. FC Mülheim-Styrum
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 03.05.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 03.05.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Viktoria Buchholz
So., 03.05.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfB Homberg II
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SpVgg Meiderich 06/95
So., 03.05.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Duisburger SV 1900
So., 03.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfL Repelen

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