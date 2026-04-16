Kampf um die Tabellenspitze: Rheinland empfängt DSV 1900

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Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

So., 26.04.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - Rheinland Hamborn

So., 26.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Genc Osman Duisburg

So., 26.04.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SV Rhenania Hamborn

So., 26.04.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SuS 21 Oberhausen

So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - GSG Duisburg

So., 26.04.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - SC 1920 Oberhausen

So., 26.04.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Mülheimer SV 07

So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Duisburger FV 08

So., 26.04.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - TuS Asterlagen



30. Spieltag

Fr., 01.05.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - 1. FC Mülheim-Styrum

Sa., 02.05.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 03.05.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SC 1920 Oberhausen

So., 03.05.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Viktoria Buchholz

So., 03.05.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 03.05.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfB Homberg II

So., 03.05.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SpVgg Meiderich 06/95

So., 03.05.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Duisburger SV 1900

So., 03.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfL Repelen

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