Kam mit 16 für 1.200.000 Euro: Bayern-Juwel geht in die Schweiz

Die Bayern verleihen Top-Talent Jonathan Asp Jensen zum Grashopper Club Zürich. – Foto: IMAGO/Mladen Lackovic

Der FC Bayern verleiht das nächste Juwel zur kommenden Saison. Jonathan Asp Jensen zieht es für ein Jahr in die Super League in der Schweiz.

München – Nach Arijon Ibrahimovic, der in der kommenden Saison leihweise beim 1. FC Heidenheim spielen wird, verkündete der FC Bayern am Mittwoch die nächste Leihe eines Top-Talents. Jonathan Asp Jensen wird für eine Saison an den Grashopper Club Zürich verliehen und soll in der Schweiz Spielpraxis sammeln. Damit verfolgen die Bayern bei Asp Jensen die gleiche Herangehensweise wie schon bei Nestory Irankunda und Grayson Dettoni, die ebenfalls nach Zürich verliehen wurden. Letzterer spielt auch in der kommenden Saison in der Schweiz, womit Asp Jensen auf ein bekanntes Gesicht aus dem Bayern-Nachwuchs trifft. Auch Benno Schmitz, den die Bayern-Amateure kürzlich nach München zurückholten, war in der letzten Spielzeit noch bei den Zürichern unter Vertrag.

Asp Jensen debütierte unter Thomas Tuchel in der 1. Bundesliga Der 19-jährige Däne soll bei den Grashoppers nun die ersten Schritte im Profibereich machen. Denn bei Vincent Kompany schaffte der Mittelfeldspieler bislang nicht den Durchbruch. Er debütierte am 33. Spieltag der Saison 2023/24 gegen den VfL Wolfsburg in der 1. Bundesliga. Trainer war damals noch Thomas Tuchel. Seitdem kam kein weiterer Einsatz in der Bundesliga dazu.