Vereinsnachrichten
Käerjeng: Semedo doch nicht Damen-Trainer

Verein informierte FuPa am Montag darüber, dass es zu einer Wende bei der Personalie kam

Damen Liga 1
Käerjeng
Michael Semedo
Michael Semedo

Am Montag setzte UN Käerjeng 97 FuPa Luxemburg darüber in Kenntnis, dass der für die 1.Frauenmannschaft von unserer Seite angekündigte und auch bestätigte neue Trainer Mika Semedo nun doch nicht verpflichtet wurde. Über die Gründe dieser Entscheidung sowie über den tatsächlichen neuen Trainer wurden keine Angaben gemacht.

Aufrufe: 06.1.2026, 08:25 Uhr
Paul KrierAutor