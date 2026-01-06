Käerjeng: Semedo doch nicht Damen-Trainer

Am Montag setzte UN Käerjeng 97 FuPa Luxemburg darüber in Kenntnis, dass der für die 1.Frauenmannschaft von unserer Seite angekündigte und auch bestätigte neue Trainer Mika Semedo nun doch nicht verpflichtet wurde. Über die Gründe dieser Entscheidung sowie über den tatsächlichen neuen Trainer wurden keine Angaben gemacht.

