Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)
Käerjeng: Semedo doch nicht Damen-Trainer
Verein informierte FuPa am Montag darüber, dass es zu einer Wende bei der Personalie kam
Am Montag setzte UN Käerjeng 97 FuPa Luxemburg darüber in Kenntnis, dass der für die 1.Frauenmannschaft von unserer Seite angekündigte und auch bestätigte neue Trainer Mika Semedo nun doch nicht verpflichtet wurde. Über die Gründe dieser Entscheidung sowie über den tatsächlichen neuen Trainer wurden keine Angaben gemacht.