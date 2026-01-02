Mika Semedo übernimmt Käerjenger Damen

Seit Ende September 2025 stand Romain Gaasch als Interimstrainer zusammen mit Sportdirektor Eric Kayser in der Verantwortung von Erstliga-Aufsteiger UN Käerjeng 97, dies nachdem die Entscheidung getroffen worden war, nicht mehr mit dem bis dahin tätigen Trainer Dany Neyken zusammenzuarbeiten.

Wie kurz vor dem Jahreswechsel auf FuPa eingetragen und uns am Freitagvormittag von Vereinsseite bestätigt wurde, ist Michael – genannt „Mika“ – Semedo jetzt neuer Cheftrainer der 1.Frauen des Vereins aus dem Südwesten Luxemburgs. Semedo betreute im Damenbereich Anfang letzter Saison die Entente Region Mosel und war als aktiver Spieler u.a. in Siersburg (D) und Beggen aktiv.