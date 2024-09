Kabambi-Gala! Siegburg stürmt mit 6:0 an die Spitze

Mit einem beeindruckenden 6:0-Auswärtssieg über den FC Hennef sicherte sich der Siegburger SV am dritten Spieltag der Mittelrheinliga die Tabellenführung. Matchwinner war M. Kabambi, der mit vier Toren brillierte und die Hennefer Abwehr frühzeitig zermürbte. Fortuna Köln II hingegen ließ gegen den FC Hürth zahlreiche Chancen ungenutzt und musste sich trotz Überlegenheit mit einem 0:0 begnügen. Während Siegburg seine Siegesserie fortsetzt, hadert die Kölner U23 mit verpassten Möglichkeiten.

Der Siegburger SV setzte seine Erfolgsserie in der Mittelrheinliga eindrucksvoll fort und besiegte den FC Hennef auswärts mit einem deutlichen 6:0. Matchwinner der Partie war Stürmer Manuel Kabambi, der vor 300 Zuschauern gleich vier Treffer erzielte.

Siegesserie hält an – Siegburger SV dominiert mit 6:0 in Hennef

Bereits früh ließ das Team von Trainer Alexander Otto keinen Zweifel am Ausgang der Partie: Kabambi traf in der 9. und 11. Minute doppelt, bevor er in der 31. Minute seinen Hattrick perfekt machte. Der FC Hennef hatte dem Angriffswirbel der Gäste nichts entgegenzusetzen und kam kaum ins Spiel.