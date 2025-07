Junioren-Niederrheinliga: Diese Teams haben sich qualifiziert

Der 1. FC Bocholt, die SSVg Velbert und der SC St. Tönis haben sich in Entscheidungsspielen noch für die U19-, U17- bzw. U15-Niederrheinliga qualifiziert. Doch welche Teams spielen in der Saison 2025/26 überhaupt in der höchsten Liga am Niederrhein? FuPa gibt euch den Überblick mit allen Teilnehmern.

>>> So liefen die Entscheidungsspiele um die Niederrheinliga