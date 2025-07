Relegation gewonnen: 1. FC Bocholt und SSVg Velbert jubeln am Mittwoch

Kurz vor Schluss fiel bei der SG Unterrath die Entscheidung: Der 1. FC Bocholt, der in der 13. Minute die Führung erzielte, setzte die SpVg Schonnebeck mit ihrem zweiten Tor in der 88. Minute Schachmatt. Damit steigt Schonnebeck ab, während Bocholt nach zwei Jahren Abwesenheit wieder in der U19-Niederrheinliga spielt.

Vorschau: Die SpVg Schonnebeck, zuletzt in der Niederrheinliga gewesen, und der 1. FC Bocholt belegten in ihren Quali-Gruppen hinter dem VfB 03 Hilden und dem KFC Uerdingen jeweils nur Platz zwei. Deshalb wird im Entscheidungsspiel bei der SG Unterrath am Mittwoch der finale siebte Aufsteiger (oder Klassenerhalt im Falle der SpVg) ausgespielt. Neben Hilden und Uerdingen haben sich in der Quali auch der ETB SW Essen, FSV Duisburg, VfB Homberg und VfL Rhede durchgesetzt.

Finale um die U17-Niederrheinliga: Start-Ziel-Sieg für Velbert