Ein gutes Spiel von Jule Dallmann. – Foto: Jette Oster

Jule Dallmann führt den VfR Warbeyen zum Sieg Das Team feiert in der Regionalliga der Frauen einen 4:1-Erfolg bei der SGS Essen II und beendet seine Negativserie.

Der VfR Warbeyen hat sich nach drei Niederlagen in Serie in eindrucksvoller Manier zurückgemeldet. Die Mannschaft gewann in der Regionalliga der Frauen ihr Auswärtsspiel beim Tabellenvierten SGS Essen II mit 4:1 (1:1) und präsentierte sich acht Tage nach dem 10:0 im Pokal gegen Nieder­rheinligist SV Budberg erneut effizient in der Offensive.

Dreh- und Angelpunkt im Warbey­ener Angriffsspiel war dabei einmal mehr Jule Dallmann, die im offensiven Mittelfeld auflief und an allen vier Treffern entscheidend beteiligt war. In Durchgang eins jubelte jedoch zuerst der Gastgeber. Kirsten Nesse (21.) verwandelte einen Foul­elfmeter zur Essener Führung. Nach 43 Minuten meldete sich der VfR zurück. Dallmann spielte Jolina Opladen frei, die zum Ausgleich traf. „Wir sind abwartend in die Partie gestartet, waren zwar nicht schlechter, aber auch nicht mutig genug. Das 0:1 war wie ein Weckruf für uns. Danach haben wir die Initiative ergriffen“, sagte Warbeyens Trainer Sandro Scuderi. Nach dem Seitenwechsel machten seine Schützlinge da weiter, wo sie in Durchgang eins aufgehört hatten. Und so durfte der Übungsleiter des VfR wenig später die verdiente Führung bejubeln. Dallmann (55.) hatte per Distanzschuss getroffen.