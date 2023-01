Jugendturniere in der Halle Titelkämpfe finden im Bezirk Enz/Murr statt.

Der Bezirk Enz/Murr ist einer von 11 Bezirken die in der Saison 2022/2023 Hallenmeisterschaften, den Sparkassen Junior Cup, austragen.

Wir sind schon auf der Zielgeraden, denn an den nächsten zwei Wochenenden finden die Endrunden statt.

Am 22.01. findet in Ditzingen-Hirschlanden in der Alfred-Fögen-Halle die Endrunde der C-Junioren statt.

Am 29.01. finden parallel in der Sporthalle in Pleidelsheim die Meisterschaften der D-Junioren und in der Kugelberg-Halle in Hoheneck die der E-Junioren statt. Die Veranstaltungen dauern von 9:30 Uhr bis 16:00 Uhr.

Außerhalb des Sparkassen Junior Cup finden am 21.01. in der Alfred-Fögen-Halle in Ditzingen-Hirschlanden die Meisterschaften der B-Junioren von 9:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr statt, im Anschluss spielen die A-Junioren von 17:00 Uhr bis ca. 21.30 Uhr den Bezirkshallenmeister aus.