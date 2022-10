Jubiläum bei Hessens ältester Spielvereinigung

Die spannende und mitunter turbulente Vereinsgeschichte hat in den letzten Jahren nochmals an Fahrt aufgenommen, als zu den, seit Jahren etablierten Sportsparten Fußball, Tennis, Tischtennis, Gymnastik und Kinderturnen die weiteren Sparten Radsport, Dartsport und Zumba dazugekommen sind. Des Weiteren haben sich in der Fußballabteilung gleich zwei neue Damenmannschaften gebildet und zusammen mit den Wanderfreunden aus Zella veranstaltet der Verein bereits zum dritten Mal die immer beliebter werdende Schwalmwanderung.

Das umfangreiche Programm zum Jubiläum beginnt bereits am Freitag, den 08.07., mit der Schwalmwanderung. Hier können ab 18 Uhr auf verschiedenen Strecken insgesamt 100km erwandert werden. Start und Ziel jeder Etappe ist dabei immer das Vereinsheim in Zella, so dass den Wanderern auch ein logistischer Verpflegungsort zur Verfügung steht. Wer es langsamer angehen möchte und nur eine oder zwei der vier Touren wandern möchte, kann dies auch am Samstag tun, das Vereinsheim ist durchgehend geöffnet. Abschluss der Wanderung soll samstags um 18 Uhr sein.

Am Samstag beginnt um 10 Uhr das Landmetzgerei Völker E-Jugendturnier mit vielen Mannschaften, unter anderem dem KSV Hessen Kassel, FC Gießen, KSV Baunatal und vielen mehr.

Sonntag, den 10.07., findet ab 10 Uhr das G-Jugendturnier (Bambini), ebenfalls präsentiert von der Landmetzgerei Völker, statt und ab 13 Uhr veranstaltet die Dartsportsparte ein Jedermann E-Dartturnier im Vereinsheim. Anmeldungen hierzu sind noch möglich. Am Samstag und Sonntag wird für die Kinder auch eine Hüpfburg aufgebaut sein.

Der Montag, 11.07., startet um 17 Uhr auf dem Tennisplatz in Loshausen mit einem Jedermann-Doppelturnier für alle Tennisfans. Wer von Fußball nicht genug bekommen kann, kommt ab 18 Uhr auf dem Sportplatz in Zella auf seine Kosten. Ab 18 Uhr startet das Fleischerei Bechtel Herrenturnier mit insgesamt sechs Mannschaften in zwei Gruppen. Bis Mittwoch werden jeweils ab 18 Uhr täglich zwei Spiele gezeigt.