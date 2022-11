Gladbach ist stark unterwegs. – Foto: Heiko van der Velden

Jonas Spengler: „Wollen uns an die Topfavoriten heranpirschen“ Borussias Frauen arbeiten sich mit dem 5:2-Sieg über Vorwärts Spoho Köln peu á peu an die Spitzengruppe der Regionalliga heran. Der FV Mönchengladbach kassiert in Leverkusen eine hohe Pleite gegen den Tabellenführer.

Borussia Mönchengladbach hat den positiven Trend in der Frauen-Regionalliga West weiter fortgesetzt und das Heimspiel gegen Vorwärts Spoho Köln mit 5:2 (2:0) gewonnen. Den ersten Warnschuss gab die Borussia bereits in der sechsten Minute durch Nina Klinger aus 16 Metern ab.

Es dauerte dann aber bis zur 34. Minute, ehe die Spengler-Elf zum ersten Torerfolg kam. Als Carolin Corres sich auf der linken Seite bis zur Grundlinie durchgesetzt hatte und von dort in den Rückraum auf Britt van Rijswijck spielte, traf diese zur verdienten 1:0-Führung. Noch vor der Pause erhöhte Kyra van Leeuwe (43.) auf 2:0. Im zweiten Durchgang spielten sich die Gladbacherinnen förmlich in einen Rausch und schraubten das Ergebnis durch Sarah Schmitz (55.), Madita Giehl (58.) und Lena Toerschen (65.) auf 5:0 hoch. „Wir haben das Pressing in der zweiten Halbzeitnoch einmal angepasst. Die Tore fielen anschließend immer genau im richtigen Moment“, sagte Trainer Jonas Spengler. Seine Mannschaft nahm anschließend zwei Gänge raus und so kamen auch die Kölnerinnen durch Antje Blumhagen (66.) und Michelle Fischer (90.+1) zu zwei Torerfolgen. „Mit sieben Spielen ohne Niederlage zählen wir auch mit der Form zu den Topfavoriten. Unser Ziel war es, dass wir uns bis zur Winterpause so nah wie möglich heranpirschen. Das gelingt uns aktuell ganz gut“, erklärt Spengler. Mit 22 Punkten belegt sein Team aktuell den dritten Tabellenplatz, bei einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen II. Bis zur Winterpause stehen nun noch die Spiele gegen SpVg Berghofen und VfR Warbeyen auf dem Programm. „Da wollen wir dann noch sechs Punkte holen“, gab Jonas Spengler das Ziel vor.

Klatsche für FV Mönchengladbach