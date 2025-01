Jonas Reinke kehrt zum TV Oyten zurück

Jonas Reinke, 26 Jahre alt, ist ein Eigengewächs des TV Oyten und spielte bereits zwischen 2018 und 2021 für die 1. Herren. Anschließend wechselte er zum TSV Etelsen in die Landesliga. Zuletzt war er für den VfL 93 Hamburg in der Bezirksliga Hamburg Nord aktiv, wo er aufgrund seines Studiums zweieinhalb Jahre spielte.

In einem Instagram-Post des Vereins äußerte sich der Reinke wie folgt zu seinem zu seinem Wechsel: "Ich freue mich echt richtig wieder hier zu sein und noch so ambitioniert wie möglich mit meinen Freunden Fußball zu spielen. Ich habe Bock auf die Jungs, die tolle Anlage, das Derby gegen Bassen und will helfen, die gesteckten Ziele gemeinsam mit der Mannschaft zu erreichen.“