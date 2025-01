Jonas Behounek kehrt zurück – Erfolgreicher Testspielauftakt

Parallel setzte Eintracht Norderstedt im ersten Testspiel ein Ausrufezeichen. Beim 3:1-Erfolg gegen Oberligist TuRa Harksheide zeigte die Mannschaft von Trainer Elard Ostermann vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Leistung. Lukas Krüger traf per Kopf nach einer präzisen Flanke von Florian Meier und legte kurz vor der Pause für Luis Coordes auf, der gekonnt zum 2:0 abschloss. Ostermann bemängelte dennoch: „Wir haben es verpasst, aus den zahlreichen Chancen mehr Selbstvertrauen zu ziehen.“

Behounek, der in der vergangenen Saison mit 15 Assists glänzte, bringt individuelle Klasse und Erfahrung mit. Sein Comeback unterstreicht die Ambitionen des Regionalligisten, sich für die Rückrunde gut aufzustellen. Bereits am gestrigen Montag stieg Behounek ins Training ein, ohne dass er eine lange Eingewöhnungsphase benötigen dürfte.

Im zweiten Durchgang verlor die Eintracht etwas die Ordnung, was der Gegner aus Harksheide durch gefährliche Konter nutzte. Fabian Wagner, ein ehemaliger Jugendspieler von Norderstedt, leitete den Anschlusstreffer ein, den Jasper Bandholt vollendete. Letztlich sorgte Jack James mit einem kuriosen Elfmeter für den 3:1-Endstand.

Ostermann hielt sich mit einer zu hohen Bewertung des Spiels zurück: „Nach nur vier Trainingseinheiten darf man keine Wunder erwarten. Die Rückrunde wird eine Mammut-Aufgabe. Entscheidend wird sein, dass wir einheitlich gegen den Ball arbeiten und uns in der Trainingsintensität steigern.“

Das nächste Testspiel steht am heutigen Dienstagabend beim FC Union Tornesch an. Mit der Rückkehr von Jonas Behounek und der positiven Tendenz im Testspielauftakt geht Norderstedt optimistisch in die kommenden Wochen.