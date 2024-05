Jochen Seitz wird neuer Trainer bei Lok Leipzig

Nach einem Jahr Auszeit nimmt Jochen Seitz (47) wieder eine neue Aufgabe in Angriff. Der Ex-Profi, der in der Bundesliga für die SpVgg Unterhaching, den FC Schalke 04, den VfB Stuttgart, den 1. FC Kaiserslautern und den Hamburger SV stürmte, heuert beim 1. FC Lok Leipzig an und wird zur neuen Saison Cheftrainer bei den Sachsen aus der Regionalliga Nordost.

Bei seiner Vorstellung in Leipzig sagt Jochen Seitz gegenüber dem vereinseigenen Internetauftritt des Traditionsklubs: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, wenn es dann Mitte Juni losgeht. Gerade in den Gesprächen mit Toni Wachsmuth (Sportlicher Berater, ab 01.07.2024 Geschäftsführer Sport bei Lok, Anm.d.Red.) hat sich schnell herauskristallisiert, dass wir die gleiche Meinung haben über die Art und Weise wie wir Fußball spielen wollen. Zuerst gilt es in der Vorbereitung die Mannschaft so weiter zu entwickeln, damit wir in der neuen Regionalligasaison erfolgreicheren Fußball spielen als in den vergangenen Monaten. Wir wollen die Fans gleich mitnehmen, das Umfeld begeistern. Nur mit allen handelnden Personen und den Fans werden wir erfolgreich sein können."



Lok Leipzig ist einer der großen Traditionsvereine in der Regionalliga Nordost und darf sich im Schnitt über den Besuch von 3.700 Zuschauern freuen. Besonders brisant ist das Derby gegen den Lokalrivalen BSG Chemie Leipzig.



Jochen Seitz, der gebürtige Unterfranke aus Erlenbach am Main (Lkr. Miltenberg), startete seine Trainerlaufbahn beim FC Bayern Alzenau. Im September 2016 heuerte Seitz beim SV Viktoria Aschaffenburg an. Den SVA coachte der 47-Jährige sieben Jahre lang erfolgreich, führte die Mainfranken zur Meisterschaft in der Bayernliga Nord und formte die Aschaffenburger zu einer Topmannschaft in der Regionalliga Bayern. Nach der Spielzeit 2022/23 verkündete der ausgebildete Fußballlehrer seinen Abschied vom Schönbusch.