Jetzt offiziell: Janne Sietan wechselt zu Rot-Weiss Essen

Schon seit einigen Tagen pfeifen es die Spatzen von den Dächern, nun ist es auch von allen Seiten bestätigt. Janne Sietan wechselt für die kommende Spielzeit ablösefrei zu Rot-Weiss Essen und ist dadurch der erste externe Zugang des Drittligisten.
Ausgebildet in der Jugendabteilung von Energie Cottbus, landete der Mittelfeldmann über SV Babelsberg schließlich in der 3. Liga beim SV Waldhof Mannheim, wo er sich umgehend als unverzichtbare Stammkraft etablierte.
Nun könnte der 23-Jährige den nächsten Schritt in seiner noch jungen Laufbahn an der Hafenstraße machen. "Wir freuen uns sehr, mit Janne Sietan einen noch jungen, aber bereits sehr reifen defensiven Mittelfeldspieler für RWE gewonnen zu haben", sagt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE, zur Verpflichtung. "Janne zeichnet sich insbesondere durch seine hohe Intensität gegen den Ball, seine ausgeprägte Zweikampfstärke und eine gewisse Härte in seinem Spiel aus. Darüber hinaus bringt er eine große Mentalität und Verantwortungsbereitschaft mit, die er bereits in der 3.Liga unter Beweis gestellt hat. Wir sind überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten sehr gut zur Mentalität an der Hafenstraße passt.“
Auch Sietan äußerte sich im Zuge seines Vereinswechsels: "Essen ist ein großartiger Verein mit einer unheimlichen Wucht, die weit über die Stadtgrenzen hinausgeht. Das Gesamtpaket hat mich einfach überzeugt. Ich freue mich, dass es mit dem Wechsel geklappt hat, und ich bin mir sicher, dass RWE der beste Verein für den nächsten Schritt in meiner Karriere ist", schwärmt der Zugang. "Meine Stärken liegen besonders in der Körperlichkeit und Energie in meinem Spiel. Außerdem lege ich immer die Grundtugenden des Fußballs an den Tag, die an der Hafenstraße sicherlich auch immer gern gesehen werden. Ich bin zuversichtlich, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann, und kann es kaum abwarten, das Team kennenzulernen.“
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