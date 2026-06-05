Jetzt offiziell: Janne Sietan wechselt zu Rot-Weiss Essen

Janne Sietan wechselt an die Hafenstraße – Foto: IMAGO/ Herman Agenturfoto

Schon seit einigen Tagen pfeifen es die Spatzen von den Dächern , nun ist es auch von allen Seiten bestätigt. Janne Sietan wechselt für die kommende Spielzeit ablösefrei zu Rot-Weiss Essen und ist dadurch der erste externe Zugang des Drittligisten.

"Große Mentalität und Verantwortungsbereitschaft"

Ausgebildet in der Jugendabteilung von Energie Cottbus, landete der Mittelfeldmann über SV Babelsberg schließlich in der 3. Liga beim SV Waldhof Mannheim, wo er sich umgehend als unverzichtbare Stammkraft etablierte.

Nun könnte der 23-Jährige den nächsten Schritt in seiner noch jungen Laufbahn an der Hafenstraße machen. "Wir freuen uns sehr, mit Janne Sietan einen noch jungen, aber bereits sehr reifen defensiven Mittelfeldspieler für RWE gewonnen zu haben", sagt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE, zur Verpflichtung. "Janne zeichnet sich insbesondere durch seine hohe Intensität gegen den Ball, seine ausgeprägte Zweikampfstärke und eine gewisse Härte in seinem Spiel aus. Darüber hinaus bringt er eine große Mentalität und Verantwortungsbereitschaft mit, die er bereits in der 3.Liga unter Beweis gestellt hat. Wir sind überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten sehr gut zur Mentalität an der Hafenstraße passt.“