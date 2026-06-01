Janne Sietan ist erster externer Zugang von Rot-Weiss Essen

Janne Sietan wird künftig für Rot-Weiss Essen auflaufen. – Foto: Julian Beekmann

Nachdem Drittligist Rot-Weiss Essen den Aufstieg in die Zweite Liga knapp verpasst hat und künftig im Mittelfeld auf Torben Müsel wird verzichten müssen, hat der Verein nun offenbar für das Mittelfeld den ersten externen Zugang für die kommende Saison verpflichtet. Janne Sietan wird sich dem Team von der Hafenstraße anschließen.

Sietan kommt von Waldhof Mannheim

Das vermeldet die WAZ am Montag. Der 23-jährige bleibt dabei in der Liga, lief bis zum Saisonende für den SV Waldhof Mannheim auf. Ein Ersatz für Müsel ist er allerdings beileibe nicht, liegen seine Stärken doch eher in der Defensive. Verpflichtet hatten ihn die Waldhöfer seinerzeit sogar als Innenverteidiger, ehe er sich in der abgelaufenen Spielzeit auf die Position des Abräumers vor der Abwehr entwickelt hat.

Ausgebildet wurde Sietan beim FC Energie Cottbus, spielte dort U19-Bundesliga, ehe es ihn zum SV Babelsberg 03 zog, wo er sich gleich zum Stammspieler in der Regionalliga entwickelte. Nach drei Jahren in Babelsberg folgten dann zwei Jahre bei den Mannheimern in der 3. Liga, wo er ebenfalls absoluter Stammspieler war. Das Toreschießen ist nicht seine Kernkompetenz. In den fünf Jahren als Senior traf Sietan genau einmal. In 34 der 38 Spiele der abgelaufenen Saison wirkte er beim SVW mit. Dem Bericht zufolge soll Sietan auf eine Verlängerung seines Vertrages in Mannheim gehofft, sich inzwischen aber klar für RWE entschieden haben.