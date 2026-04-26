Jetzt live: die U19-Niederrheinliga im Ticker

Am 22. Spieltag der U19-Niederrheinliga stehen richtungsweisende Partien in allen Tabellenregionen an. Tabellenführer Sportfreunde Baumberg empfängt den SC St. Tönis und will seine Position an der Spitze behaupten, während Verfolger Ratingen 04/19 gegen den KFC Uerdingen 05 nachlegen muss, um den Abstand nicht größer werden zu lassen. Auch der 1. FC Bocholt ist im oberen Drittel gefordert, reist zur formstarken SG Essen-Schönebeck und will Platz drei festigen. Dahinter blickt der Wuppertaler SV im Duell beim abstiegsbedrohten VfB 03 Hilden weiter nach oben.
23. Spieltag
So., 03.05.26 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Baumberg
So., 03.05.26 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - FSV Duisburg
So., 03.05.26 11:00 Uhr Wuppertaler SV - SG Essen-Schönebeck
So., 03.05.26 11:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB 03 Hilden
So., 03.05.26 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - VfL Rhede
So., 03.05.26 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Ratingen 04/19
24. Spieltag
So., 10.05.26 10:30 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt
So., 10.05.26 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - FSV Duisburg
So., 10.05.26 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 10.05.26 11:00 Uhr VfL Rhede - SC St. Tönis 1911/20
So., 10.05.26 11:00 Uhr VfB 03 Hilden - VfB Homberg
So., 10.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - TSV Meerbusch
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