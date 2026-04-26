 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Jetzt live: die U19-Niederrheinliga im Ticker

U19-Niederrheinliga: Ratingen 04/19 will will die Sportfreunde Baumberg nicht aus den Augen verlieren und muss deshalb den KFC Uerdingen schlagen. Der SC St. Tönis will beim Tabellenführer punkten. Der 1. FC Bocholt muss zur SG Essen-Schönebeck.

von André Nückel · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
04/19 im Fokus.
04/19 im Fokus. – Foto: M.A.Matchday_Photography

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A-Niederrheinliga
Wuppert. SV
ETB SW Essen
Ratingen
SF Baumberg

Am 22. Spieltag der U19-Niederrheinliga stehen richtungsweisende Partien in allen Tabellenregionen an. Tabellenführer Sportfreunde Baumberg empfängt den SC St. Tönis und will seine Position an der Spitze behaupten, während Verfolger Ratingen 04/19 gegen den KFC Uerdingen 05 nachlegen muss, um den Abstand nicht größer werden zu lassen. Auch der 1. FC Bocholt ist im oberen Drittel gefordert, reist zur formstarken SG Essen-Schönebeck und will Platz drei festigen. Dahinter blickt der Wuppertaler SV im Duell beim abstiegsbedrohten VfB 03 Hilden weiter nach oben.

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Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage derweil weiter zu. Der FSV Duisburg steht als Vorletzter massiv unter Druck und benötigt gegen ETB Schwarz-Weiß Essen dringend Punkte, um die Minimalchance auf den Klassenerhalt zu wahren. Besonders brisant ist das direkte Duell zwischen VfL Rhede und VfB Homberg: Während Rhede aktuell auf einem Qualifikationsplatz steht, kämpft Homberg als Zwölfter gegen den direkten Abstieg. Mit Blick auf die enge Konstellation zwischen Rang acht und zwölf könnte dieser Spieltag bereits eine Vorentscheidung im Rennen um Klassenerhalt, Qualifikation und Abstieg liefern.

So läuft der Spieltag der U19-Niederrheinliga

Heute, 11:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
11:00
Spieltext Schönebeck - 1.FC Bocholt

Heute, 11:00 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
11:00
Spieltext VfB Hilden - Wuppert. SV

Heute, 11:00 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
11:00
Spieltext FSV Duisburg - ETB SW Essen

Heute, 11:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
11:00
Spieltext SF Baumberg - SC St. Tönis

Heute, 11:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
KFC Uerdingen 05
KFC Uerdingen 05KFC Uerding.
11:00
Spieltext Ratingen - KFC Uerding.

Heute, 11:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
0
0
Spieltext VfL Rhede - VfB Homberg

Das sind die kommenden Spieltage der U19-Niederrheinliga

23. Spieltag
So., 03.05.26 11:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - Sportfreunde Baumberg
So., 03.05.26 11:00 Uhr 1. FC Bocholt - FSV Duisburg
So., 03.05.26 11:00 Uhr Wuppertaler SV - SG Essen-Schönebeck
So., 03.05.26 11:00 Uhr TSV Meerbusch - VfB 03 Hilden
So., 03.05.26 11:00 Uhr KFC Uerdingen 05 - VfL Rhede
So., 03.05.26 11:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 - Ratingen 04/19

24. Spieltag
So., 10.05.26 10:30 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt
So., 10.05.26 11:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - FSV Duisburg
So., 10.05.26 11:00 Uhr Ratingen 04/19 - ETB Schwarz-Weiß Essen
So., 10.05.26 11:00 Uhr VfL Rhede - SC St. Tönis 1911/20
So., 10.05.26 11:00 Uhr VfB 03 Hilden - VfB Homberg
So., 10.05.26 11:00 Uhr SG Essen-Schönebeck - TSV Meerbusch

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