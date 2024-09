So wählt ihr die Elf der Woche am Niederrhein. – Foto: Santner

Jetzt Elf der Woche wählen: Ihr habt noch bis Dienstagmorgen Zeit Die FuPa-Elf der Woche könnt ihr immer bis zum Dienstagmorgen wählen - klickt euch rein und stimmt für euer Team und eure Lieblingsspieler ab. Die Übersicht am Niederrhein für die Saison 2024/25. Verlinkte Inhalte Kreisliga C4 Kleve/GE Landesliga 1 Landesliga 2 Bezirksliga 1 Bezirksliga 2 + 79 weitere

Nach dem Spieltag geht auf FuPa für gewöhnlich das große Wählen los, denn die Spielerinnen und Spieler wollen in die Elf der Woche ihrer Ligen gewählt werden! Wie das funktioniert, was ihr beachten müssen und welche Ligen am Niederrhein in der Saison 2024/2025 infrage kommen, darüber klärt die Redaktion in diesem Text auf.

Die Elf der Woche von FuPa Niederrhein erscheint jeden Dienstag nach 8 Uhr am Morgen, entsprechend könnt ihr bis dahin wählen.

Um in die Elf der Woche zu kommen, muss die Aufstellung der eigenen Mannschaft eingetragen sein, außerdem sind 70 Prozent der gesamten Liga erforderlich.

Es gibt weitere Faktoren für die Top-Elf von FuPa, die ihr in diesem Text nachlesen könnt.

Fehlen in eurer Liga Aufstellungen? Kein Problem, dann werdet Ligaleiter und pflegt die Daten eurer Lieblingsstaffel(n). Wie ihr Ligaleiter werdet, lest ihr hier. FuPa-Elf: Gesprächsthema in den Kabinen