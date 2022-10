Janosch Scherer bleibt beim SVF

Der SV Friedrichweiler freut sich bekanntgeben zu können, dass wir frühzeitig unseren Spielertrainer der 1. Mannschaft, Janosch Scherer, für weitere zwei Jahre an den SVF binden konnten und somit die wichtigste Position geklärt ist.

Janosch ist mittlerweile seit 01.07.2019 bei uns. Der SVF war und ist seine erste Trainerstation im Aktivenbereich und er konnte in den letzten Jahren trotz aller Widrigkeiten - Umbruch wegen vieler Spielerwechsel zu Beginn seiner Tätigkeit und Corona-Pandemie - unsere Mannschaft im oberen Tabellendrittel der Landesliga West etablieren.

Janosch passt hervorragend zum SVF. Er identifiziert sich zu 100 % mit unserem Verein und kommt mit seiner Empathie sehr gut bei den Spielern und Verantwortlichen an. Gemeinsam wollen wir nun in den nächsten Jahren versuchen, die vielen sehr guten Jugendspieler des SVF in den Aktivenbereich fest zu integrieren und einen attraktiven Fußball spielen zu lassen. Janosch ist hierzu bestens geeignet mit uns diesen Weg zu gehen und wird die jungen Spieler unterstützen, fördern, fordern und weiterentwickeln.

Unser Ziel ist es weiterhin, die Mannschaft für die kommende Spielzeit zu halten und zu verstärken. Die notwendigen Gespräche werden in nächster Zeit geführt.