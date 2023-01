Janosch Bologna wird neuer Trainer beim FSV Altdorf Der FSV Altdorf hat sich in der Winterpause im Spielbetrieb komplett neu aufgestellt.

Der FSV Altdorf hat sich in der Winterpause im Spielbetrieb komplett neu aufgestellt. Dies wurde notwendig, weil das Trainerduo Sebastian Metzger und Christoph Oswald seine Tätigkeit nach der Winterpause aus persönlichen und beruflichen Gründen beendet. Erster Schritt war, dass der Verein Dirk Ruthardt als Verantwortlichen für den Spielbetrieb gewinnen konnte. Der frühere Torjäger des FSV, bei dem er in der Jugend und bei den Aktiven insgesamt 28 Jahre verbracht hat, teilt sich die sportliche Leitung mit Felix Pietrock, der sich künftig im Schwerpunkt um die Administration kümmern wird. Ruthardt war zuletzt in Personalunion Trainer und Sportvorstand beim SV Schmieheim.